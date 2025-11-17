ຂ່າວສານ
ການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ເຂດຊາຍແດນແມ່ນການລົງທຶນໃຫ້ການຄວາມສະຖຽນລະພາບຍາວນານຂອງປະເທດຊາດ
ຢູ່ແຂວງກ໋ວາງຫງາຍ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ປະຈຳການລັດຖະບານ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນກິນນອນຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ ຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນດິນຕໍ່ແຜ່ນ ຢູ່ຕາແສງ ຢຸກນົງ ແລະ ສາມສະຖານທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ອື່ນຢູ່ບັນດາຕາແສງ: ໂມຣາຍ, ເຣີເກີຍ ແລະ ຊາລອງ. ນີ້ແມ່ນບັນດາໂຄງການຈຸດສຸມ, ນອນໃນແຜນນະໂຍບາຍລົງທຶນກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນຢູ່ບັນດາຕາແສງເຂດຊາຍແດນດິນຕໍ່ແຜ່ນ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າບັນດາໂຄງການສະແດງນ້ຳໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພັກ, ລັດ ຕໍ່ພາລະກຳການສຶກສາ, ສຳລັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດຊາດ. ເພື່ອໃຫ້ບັນດາໂຄງການປະຕິບັດສຳເລັດໂດຍໄວ, ເສີມຂະຫຍາຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຽກຮ້ອງຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ແຂວງ ກ໋ວາງຫງາຍ ຊີ້ນຳບັນດາເຈົ້າຂອງການລົງທຶນ, ຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ຄວາມຄືບໜ້າ, ຄວາມປອດໄພ, ປະສິດທິຜົນ.
ແລະກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພະຈິກ, ຢູ່ຕາແສງ ອີອານານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮກວັກຢຸງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສ້າງໂຮງຮຽນກິນນອນຂັ້ນປະຖົມ ແລະ ຂັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຢູ່ 7 ຕາແສງເຂດຊາຍແດນແຂວງ ຢາລາຍ.