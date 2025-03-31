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ຂ່າວສານ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫວຽດ​ນາມ ທາງ​ລັດ​ຖະ​ກິດ ຂອງ​ກະ​ສັດ ແລະ ພະ​ມະ​ເຫ​ສີ ແບນ​ຊິກ ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ແບບ​ພິ​ເສດ

ກະສັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ແບນຊິກ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 4 ເມສາ.
ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ, ກະສັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ແບນຊິກ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ທາງລັດຖະກິດແຕ່ວັນທີ 31 ມີນາ ຫາວັນທີ 4 ເມສາ. ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ອນດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ທ່ານນາງ ເລທິທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຄັ້ງທຳອິດ ພາຍຫຼັງກວ່າ 50ປີ ແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 – 2025), ພິເສດ ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ພວມກ້າວເຂົ້າສູ່ສັງກາດໃໝ່.

ການຢ້ຽມຢາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄວາມປາດຖະໜາ, ຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງສອງຝ່າຍ ເພື່ອແນໃສ່ນຳການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃໝ່, ເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ນການເມືອງ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ, ພິເສດແມ່ນຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ. ຄາດວ່າ, ພາກສ່ວນຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບກະສັດ ແລະ ພະມະເຫສີ ແບນຊິກ ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ມີ CEO  34 ຄົນຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດໃຫຍ່ແຖວໜ້າຂອງແບນຊິກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໃນຂົງເຂດການບໍລິການພະລາທິການ, ທ່າກ່ຳປັ່ນທະເລ, ຫັນປ່ຽນພະລັງງານ, ສາທາລະນະສຸກ, ສະບຽງອາຫານ… ແລະ ການນຳຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ 16 ແຫ່ງແຖວໜ້າຂອງ ແບນຊິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ

ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ເຫດ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່ ມຽນ​ມາ ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ. ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໄປ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ການ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ

ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ມຽນມາ ແລ້ວ, ໄລ່ຮອດຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມີນາ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ປະເທດນີ້ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 28 ມີນາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 1.644 ຄົນ, ມີຜູ້ຖືກບາດເຈັບເກືອບ 2.400 ຄົນ. ປັດຈຸບັນ, ກຳລັງກູ້ໄພກູ້ຊີບຍັງພວມສືບຕໍ່ມານະພະຍາຍາມຊອກຫາຜູ້ຫາຍສາບສູນຢູ່ນະຄອນ Mandalay, ເຂດທີ່ຖືກຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.
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