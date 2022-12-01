ຂ່າວສານ
ການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ ນັບມື້ນັບພັດທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ
ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕາມຄຳເຊື້ອເຊີນຂອງທ່ານ Milton Dick ແລະ ທ່ານນາງ Sue Lines ປະທານສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງ ອົດສະຕາລີ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພະຈິກ, ຢູ່ທຳນຽບຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Canberra, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ພົບປະກັບ ທ່ານ David Hurley ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງອົດສະຕາລີ.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ຕໍ່ຜົນງານສຳຄັນຂອງ ອົດສະຕາລີພາຍໃຕ້ການນຳພາ ຂອງຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ອົດສະຕາລີ David Hurley, ພິເສດແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງການ ເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດ (5/2022), ສາມາດຄວບຄຸມພະຍາດໂຄວິດ - 19, ນຳການເຄື່ອນໄຫວທົ່ວປະເທດກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິ.
ສ່ວນທ່ານ David Hurley ກໍ່ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການເພີ່ມທະວີການພົບພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີກໍ່ຄືລະຫວ່າງອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງສອງປະເທດ.
ການນຳສອງທ່ານກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1973 - 2023)ໃນປີ 2023, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຊາຊົນ.