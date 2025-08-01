ຂ່າວສານ
ການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ລາວພວມພັດທະນາໂດຍໄວ
ການພົວພັນ ລັດເຊຍ - ລາວພວມພັດທະນາໂດຍໄວ ນີ້ແມ່ນຄຳເຫັນຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ພາຍຫຼັງການໂອ້ລົມເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ຢູ່ ມົດສະກູ, ໃນວັນທີ 31 ກໍລະກົດ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ກໍລະກົດ ຫາວັນທີ 1 ສິງຫາຂອງການນຳລາວ.
ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງປະເທດພວມຊັ່ງຊາການຈັດເສັ້ນທາງລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານຈີນ. ທ່ານ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ ແລະ ລາວໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ ແລະ ມະນຸດສະທຳມີລະດັບຄວາມສຳຄັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ແລະ ສອງຝ່າຍມີແງ່ຫວັງຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີໃນຂົງເຂດພະລັງງານ.
ສ່ວນທ່ານປະທານປະເທດ ລາວ ທອງລຸນ ສີສຸລິດໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມລັດເຊຍ ແມ່ນຫຼັກໝາຍສຳຄັນໃນການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ລັດເຊຍຈະສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ.