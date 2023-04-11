ຂ່າວສານ
ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chnam Thmay
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສີສັນວັດທະນະທຳ ອິນດູຈີນ”, ງານບຸນພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຈັດການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສະແດງສິລະປະວັນນະຄະດີຊົມເຊີຍຄວາມສາມັກຄີ, ການພົວພັນຮ່ວມມືມິດຕະພາບຂອງ 3 ປະເທດ; ສະແດງຄືນບາງພິທີກຳພົ້ນເດັ່ນຕ່າງໆໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ຂອງລາວ ແລະ ບຸນ Chol Chnam Thmay ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ. ບີໂນ ພັນທິບສະຫວັດ - ນັກສຶກສາ ລາວ ພວມຮ່ຳຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ແຕ່ລະປີ, ທາງໂຮງຮຽນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຈັດບຸນປີໃໝ່ໃຫ້ພວກນ້ອງ ແລະ ນັກສຶກສາ ກຳປູເຈຍ. ພວກນ້ອງຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກໂຮງຮຽນ, ບໍ່ວ່າໃນການຮ່ຳຮຽນ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນແບບນີ້”.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນ ຍັງໄດ້ຊີມອາຫານພື້ນເມືອງເຍື່ອງຕ່າງໆ, ກໍຄື ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳຂອງແຕ່ລະປະເທດ.