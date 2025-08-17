ຂ່າວສານ ການພົບປະສຸດຍອດ ລັດເຊຍ - ອາເມລິກາ: ເປີດຄວາມອາດສາມາດພ້ອມກັນຊອກຫາວິທີການເພື່ອນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ 17/08/2025 ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເວົ້າວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ບັນຫານີ້ຕ້ອງອີງຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Zelensky ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີລົບ ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາອີກ…ແຕ່ການຕັດສິນສຸດທ້າຍຍັງແມ່ນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Zelensky. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin (ພາບ: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)ວັນທີ 16 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky ຈະສົ່ງເສີມການພົບປະກັນເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມອາດສາມາດບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງຜ່ານນັ້ນສິ້ນສຸດການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ. ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວຊ່ອງໂທລະພາບ Fox News (ອາເມລິກາ) ພາຍຫຼັງການພົບປະກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຢູ່ ລັດ Alaska, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເວົ້າວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ບັນຫານີ້ຕ້ອງອີງຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ Zelensky ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີລົບ ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາອີກ…ແຕ່ການຕັດສິນສຸດທ້າຍຍັງແມ່ນທ່ານປະທານາທິບໍດີ Zelensky. ຕີລາຄາກ່ຽວກັບການພົບປະກັນກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ຢູ່ ລັດ Alaska ໃນວັນທີ 15 ສິງຫາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນເນື້ອໃນຈຳນວນໜຶ່ງ, ລວມມີບັນຫາກ່ຽວກັບອົງການສົນທິສັນຍາອັດລັງຕິກເໜືອ (NATO), ບັນດາມາດຕະການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນ. ສ່ວນຝ່າຍລັດເຊຍ, ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການເຈລະຈາ, ທ່ານ Dmitry Peskov ໂຄສົກວັງ Kremlin ໃຫ້ຮູ້ວ່າການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໄດ້ດຳເນີນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເປີດຄວາມອາດສາມາດພ້ອມກັນ ຊອກຫາບັນດາມາດຕະການເພື່ອແນໃສ່ນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)