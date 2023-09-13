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ຂ່າວສານ

ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນ​ຟ້າອ​າ​ກາດ: ຂ້າຫຼວງ​ໃຫຍ່ ສ​ປ​ຊ ກ່ຽວ​ກັບ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຢູ່ຫຼາ​ຍ​ປະ​ເທດ

ວັນທີ 11 ກັນຍາ, ທ່ານ Volker Turk ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ສປຊ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ພວມກໍ່ສະພາບການຮີບດ່ວນກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດຢູ່ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ.

ພາບປະກອບ: THX/TTXVN
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ ສະພາສິດທິມະນຸດ ສປຊ ຄັ້ງທີ 54 ຢູ່ ເຊີແນວ (ສະວິດ), ທ່ານ Volker Turk ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນດາພະຍານຫຼັກຖານ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ກ່ຽວກັບວິກິດການສະພາບແວດລ້ອມໃນໂລກ, ໃນນັ້ນມີສະພາບການໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແດດຮ້ອນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ມົດລະພິດເກີນລະດັບ ແລະ ແຫຼ່ງສະໜອງນ້ຳຢູ່ Basra ( ອີຣັກ)ພວມຫຼຸດລົງຢ່າງວ່ອງໄວ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ຜົນເສຍຫາຍທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນສະພາບການຮີບດ່ວນ ກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ຕໍ່ອີຣັກ ແລະ ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ. ລະອຽດແມ່ນ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ພວມເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນັບລ້ານຄົນຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບການອຶດຫິວ, ທຳລາຍຄວາມຫວັງ, ກາລະໂອກາດ, ເຮືອນຊານ ແລະ ຊີວິດອິນຊີຂອງປະຊາຊົນ. ໃນຊຸມເດືອນມໍ່ໆມານີ້, ມີຄຳກ່າວເຕືອນຫຼາຍຢ່າງໄດ້ກາຍເປັນຄວາມຈິງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂລກຕ້ອງມີການກະທຳຢ່າງຮີບເຮັ່ງໃນທັນທີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ຫວຽດ​ນາມ - ​ໂມ​ຊຳ​ບິກ ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ໃນຫຼາຍ​ຂົງ​ເຂດ

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ສາທາລະນະລັດ ໂມຊຳບິກຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກັນຍາ (ເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທີ່ນະຄອນຫຼວງມາປູໂຕ, ທ່ານ ນາງ ຫວໍທິແອັ້ງຊ໋ວນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບ ປະທານແນວໂຮມປົດປ່ອຍ ໂມຊຳບິກ (FRELIMOO), ປະທານາທິບໍດີ ໂມຊຳບິກ ທ່ານ Filipe Nyusi.
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