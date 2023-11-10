ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນຢູ່ ກາຊາ: ອິດສະຣາແອັນ ເຫັນດີຢຸດຍິງມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ
ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເຫັນດີຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວການທະຫານ 4 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້ ຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດເກີດສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ກັບຂະບວນການ ຮາມາດ.
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ, ທ່ານ John Kirby ຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະແຈ້ງກ່ອນຈຸດເວລາເລີ່ມຢຸດຍິງ 3 ຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມທັງຈະເປີດແລວທີ 2 ໃຫ້ສາມັນຊົນ ລົບໜີອອກຈາກເຂດໃຈກາງຂອງບັ້ນຮົບການທະຫານຕ້ານຄືນ ຮາມາດ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ປະຊາຄົມສາກົນສືບຕໍ່ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບວິນາດຕະກຳມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດກາຊາ.