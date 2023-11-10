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ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ ກາ​ຊາ: ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ເຫັນ​ດີ​ຢຸດ​ຍິງ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ຢູ່​ເຂດ ກາ​ຊາ

ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເຫັນດີຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວການທະຫານ 4 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້ ຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດເກີດສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ກັບຂະບວນການ ຮາມາດ.
ທະຫານ ອິດສະຣາແອັນ ຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນບຸກໂຈມຕີຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ ໃນວັນທີ 8 ພະຈິກ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ເຫັນດີຢຸດຕິການເຄື່ອນໄຫວການທະຫານ 4 ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້ ຢູ່ພາກເໜືອເຂດ ກາຊາ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວ ຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດເກີດສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ ກັບຂະບວນການ ຮາມາດ.

ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ໂດຍໂຄສົກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອາເມລິກາ, ທ່ານ John Kirby ຢັ້ງຢືນ ແລະ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະແຈ້ງກ່ອນຈຸດເວລາເລີ່ມຢຸດຍິງ 3 ຊົ່ວໂມງ, ພ້ອມທັງຈະເປີດແລວທີ 2 ໃຫ້ສາມັນຊົນ ລົບໜີອອກຈາກເຂດໃຈກາງຂອງບັ້ນຮົບການທະຫານຕ້ານຄືນ ຮາມາດ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ປະຊາຄົມສາກົນສືບຕໍ່ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບວິນາດຕະກຳມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດກາຊາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການບໍ​ລິ​ການແທັກ​ຊີ ໄຟ​ຟ້າ ​ຂຽວ SM ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ການບໍ​ລິ​ການແທັກ​ຊີ ໄຟ​ຟ້າ ​ຂຽວ SM ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປີດ​ບໍ​ລິ​ການ​ຢູ່​ຕະຫຼາດ ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ເຄື່ອງໝາຍລົດແທັກຊີໄຟຟ້າ ຂຽວ ຂອງ ຫວຽດນາມ ຂຽວ SM ໄດ້ ເປີດບໍລິການຢ່າງເປັນທາງການ. ນີ້ແມ່ນຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດທຳອິດໃນແຜນການສູ້ຊົນກາຍເປັນບໍລິສັດສະໜອງການບໍລິການຂົນສົ່ງດ້ວຍລົດໄຟຟ້າທີ່ມີຂອບເຂດສາກົນຂອງບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນເຄື່ອນທີ່ ສີຂຽວ ແລະ ອັດສະລິຍະ GSM.
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