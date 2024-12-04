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ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ: ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ​ຢູ່ ລີ​ບັງ ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ

ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ດຳເນີນບັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ ລີບັງ ຢ່າງດຸເດືອດ ແລະ ລຽນຕິດ ດ້ວຍຄຳກ່າວຫາວ່າ ກຳລັງ ເຮັກໂບລາ ລ່ວງລະເມີດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ.
ປະຊາຊົນ ລີບັງ ດີໃຈເມື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງໃນວັນທີ 27 ພະຈິກ (ພາບ: New York Times)

ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ຫາກໍ່ມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 27 ພະຈິກຜ່ານມາ ຢູ່ ລີບັງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງຖືກຍົກເລີກ, ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ດຳເນີນບັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ ລີບັງ ຢ່າງດຸເດືອດ ແລະ ລຽນຕິດ ດ້ວຍຄຳກ່າວຫາວ່າ ກຳລັງ ເຮັກໂບລາ ລ່ວງລະເມີດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ. ໃນແຈ້ງການທີ່ອອກໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 2 ທັນວາ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອັນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ ໄດ້ດຳເນີນຫຼາຍບັ້ນບຸກໂຈມຕີເຂົ້າ ລີບັງ, ເພື່ອແນໃສ່ບັນດາສະມາຊິກ, ຖານຍິງລູກສອນໄຟ ແລະ ຮາກຖານຂອງຂະບວນການເຮັກໂບລາ. ແຈ້ງການຂອງ IDF ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີແມ່ນ ໂຕ້ຕອບຄືນເລື່ອງ ເຮັກໂບລາ ຍິງປືນໃຫຍ່ 2 ລູກເຂົ້າກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດຈອມພູ Dov, ຕິດກັບຊາຍແດນ ລີບັງ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ.

ມີນັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນໃນພາກພື້ນ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິສົງຄາມມີຄວາມສ່ຽງຖືກຍົກເລີກ ແລະ ການປະທະກັນຢ່າງດຸເດືອດຈະເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ຫວຽດ​ນາມ ຄວ້າ​ໄດ້ຫຼຽນ​ຄຳ​ທີ 2 ໃນ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຊິງ​ຊະ​ນະ​ເລີດ ມວຍເທັກ​ຄອນ​ໂດ ໂລ​ກ​ປີ 2024

ນັກກິລາ 3 ຄົນ ຂອງ ຫວຽດນາມ, ລວມມີ ເຈົາຕວຽດເວິນ, ຫງວຽນທິເລະກິມ ແລະ ລຽນທິຕວຽດມາຍ ໄດ້ເອົາຊະນະບັນດານັກກິລາ ສ.ເກົາຫຼີ ເພື່ອຄວ້າໄດ້ຫຼຽນຄຳ ໃນເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນທິມຍິງລວມໝູ່ U50, ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງຊະນະເລີດເທັກຄອນໂດໂລກປີ 2024 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮົ່ງກົງ (ຈີນ).
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