ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນຢູ່ພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ: ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງຢູ່ ລີບັງ ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງຖືກຍົກເລີກ
ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ ຫາກໍ່ມີຜົນສັກສິດໃນວັນທີ 27 ພະຈິກຜ່ານມາ ຢູ່ ລີບັງ, ແຕ່ປັດຈຸບັນພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມສ່ຽງຖືກຍົກເລີກ, ໃນຂະນະທີ່ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ດຳເນີນບັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ ລີບັງ ຢ່າງດຸເດືອດ ແລະ ລຽນຕິດ ດ້ວຍຄຳກ່າວຫາວ່າ ກຳລັງ ເຮັກໂບລາ ລ່ວງລະເມີດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ. ໃນແຈ້ງການທີ່ອອກໃນຄ່ຳຄືນວັນທີ 2 ທັນວາ ຂອງກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອັນ (IDF) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງທັບອາກາດປະເທດນີ້ ໄດ້ດຳເນີນຫຼາຍບັ້ນບຸກໂຈມຕີເຂົ້າ ລີບັງ, ເພື່ອແນໃສ່ບັນດາສະມາຊິກ, ຖານຍິງລູກສອນໄຟ ແລະ ຮາກຖານຂອງຂະບວນການເຮັກໂບລາ. ແຈ້ງການຂອງ IDF ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ບັນດາບັ້ນບຸກໂຈມຕີແມ່ນ ໂຕ້ຕອບຄືນເລື່ອງ ເຮັກໂບລາ ຍິງປືນໃຫຍ່ 2 ລູກເຂົ້າກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ເຂດຈອມພູ Dov, ຕິດກັບຊາຍແດນ ລີບັງ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນດຽວກັນ.
ມີນັກວິເຄາະຫຼາຍຄົນໃນພາກພື້ນ ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິສົງຄາມມີຄວາມສ່ຽງຖືກຍົກເລີກ ແລະ ການປະທະກັນຢ່າງດຸເດືອດຈະເກີດຂຶ້ນຄືນໃໝ່.