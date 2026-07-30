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ຂ່າວສານ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອ​ກ​ກາງ: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ອອກ​ຄຳ​ກ່າວ​ເຕືອນ​ໃໝ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz

ວັນ​ທີ 28 ກໍ​ລະ​ກົດ, ທ່ານ​ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ພວມ​ຄວບ​ຄຸມ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ແລະ ມີ​ພຽງ​ແຕ່ບັນ​ດາ​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ໄປ​ຜ່ານ​ເສັ້ນ​ທາງ​ທ​ະ​ເລ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ນີ້.
  (ພາບປະກອບ: ຊິນຮົວ/VNA)  

ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​​ກັບ Fox News, ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ອີ​ຣານ ບໍ່​ຄວບ​ຄຸມ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz, ແຕ່​ຖື​ວ່າ ເຕ​ເຮ​ຣານ ຍັງ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເດີນ​ເຮືອ​ຖືກ​ຂາດ​ວັກ​ຂາດ​ຕອນ ດ້ວຍ​ວິ​ທີວາງ​ລະ​ເບີດ​ໃຕ້​ນ້ຳ. ການ​ນຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ອາດ​ຈະ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂດ​ປະ​ສົມ ພູ Pickaxe ຖ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ບໍ່​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ. ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ອາ​ດ​ຈະ​ມ້າງ​ທຳ​ລາຍ​ຂົວ ແລະ ໂຮງ​ງານ​ໄຟ​ຟ້າ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງ​ຂອງ ອີ​ຣານ, ແຕ່​ກໍ​ຈະຫຼີກ​ລ້ຽງ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂົ້າ​ບັນ​ດາ​ຮາກ​ຖານ​ບຳ​ບັດ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ.

ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ອີ​ຣານ​ ກໍ​ຖະ​ແຫຼງ​ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ສິດ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ເຄືື່ອນ​ໄຫວ​ເດີນ​ເຮືອ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz, ພ້ອມ​ທັງ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ວ່າ ປະ​ເທດ​ນີ້​ສະ​ເໜີ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ຢຸດ​ຕິ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ບັ້ນ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ 2 ອາ​ທິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຖ່ານ​ຫີນ - ແຮ່​ທາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄືນ​ໃໝ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຖ່ານ​ຫີນ - ແຮ່​ທາດ ຫວຽດ​ນາມ ຄືນ​ໃໝ່

ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 29 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ທີ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຖ່ານ​ຫີນ - ແຮ່​ທາດ ຫວຽດ​ນາມ (TKV) ຄືນ​ໃໝ່.
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