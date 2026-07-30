ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ: ອາເມລິກາ ອອກຄຳກ່າວເຕືອນໃໝ່ກ່ຽວກັບຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz
ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບ Fox News, ທ່ານປະທານາບໍດີ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອີຣານ ບໍ່ຄວບຄຸມຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz, ແຕ່ຖືວ່າ ເຕເຮຣານ ຍັງອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວເດີນເຮືອຖືກຂາດວັກຂາດຕອນ ດ້ວຍວິທີວາງລະເບີດໃຕ້ນ້ຳ. ການນຳ ອາເມລິກາ ກ່າວເຕືອນວ່າ ວໍຊິງຕັນ ອາດຈະບຸກໂຈມຕີເຂດປະສົມ ພູ Pickaxe ຖ້າສອງຝ່າຍບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ. ອາເມລິກາ ອາດຈະມ້າງທຳລາຍຂົວ ແລະ ໂຮງງານໄຟຟ້າຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ອີຣານ, ແຕ່ກໍຈະຫຼີກລ້ຽງການບຸກໂຈມຕີເຂົ້າບັນດາຮາກຖານບຳບັດນ້ຳທະເລ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ອີຣານ ກໍຖະແຫຼງຍັງຮັກສາສິດຄວບຄຸມການເຄືື່ອນໄຫວເດີນເຮືອຜ່ານຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz, ພ້ອມທັງປະຕິເສດຂໍ້ມູນທີ່ວ່າ ປະເທດນີ້ສະເໜີເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ຢຸດຕິຊົ່ວຄາວບັ້ນບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ແກ່ຍາວ 2 ອາທິດ.