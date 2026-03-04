ຂ່າວສານ
ການປະທະກັນຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ
ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ຄັດຄ້ານບັນດາການກະທຳທີ່ນຳໃຊ້ກຳລັງອາວຸດບຸກໂຈມຕີເຂົ້າບັນດາປະເທດທີ່ມີອະທິປະໄຕ, ພິເສດແມ່ນບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງພົນລະເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນເສຍຊີວິດ. ບັນດາການກະທໍານີ້ ໄດ້ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະ ສືບຕໍ່ນາບຂູ່ເຖິງຊີວິດອິນຊີ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ໃນນັ້ນ ມີພົນລະເມືອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ພາກພື້ນ, ກໍ່ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຂອງພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.
ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີການກະທຳຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ, ກົດບັດ ແລະ ມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງ ສປຊ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ; ເຄົາລົບອະທິປະໄຕ ແລະ ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງບັນດາປະເທດ, ເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈາ, ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ການສົນທະນາມຸ່ງໄປເຖິງແກ້ໄຂບັນດາຄວາກແຕກຕ່າງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ, ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ.