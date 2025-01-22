ຂ່າວສານ
ການນຳ ຫວຽດນາມ ສົ່ງໂທລະເລກອວຍພອນທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ. ໃນພື້ນຖານບັນດາຄວາມຄືບໜ້າໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ Donald Trump, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນບົນພື້ນຖານຫຼັກການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂອກາດສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1995 – 2025) ແລະ 2 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນເຖິງທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ James David Vance.