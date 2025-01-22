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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ ຫວຽດ​ນາມ ສົ່ງ​ໂທ​ລະ​ເລກ​​ອວຍ​ພອນ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump

ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານ Donald Trump ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຜູ້ທີ 47 ຂອງ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 21 ມັງກອນ (ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ), ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ເຂົ້າສາບານຕົວຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ (ພາບ: Reuters)

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖື ອາເມລິກາ ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຍຸດທະສາດ. ໃນພື້ນຖານບັນດາຄວາມຄືບໜ້າໃນການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ດ້ວຍການຊີ້ນຳນຳພາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ Donald Trump, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງໝັ້ນແກ່ນບົນພື້ນຖານຫຼັກການເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ ແລະ ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂອກາດສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ (1995 – 2025) ແລະ 2 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ອາເມລິກາ.

        ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍອວຍພອນເຖິງທ່ານຮອງປະທານາທິບໍດີ James David Vance.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ Zurich ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມເວ​ທີ​ປາ​ໄສ WEF ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ສະ​ວິດ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ Zurich ເລີ່ມ​ຕົ້ນ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມເວ​ທີ​ປາ​ໄສ WEF ແລະ ເຮັດ​ວຽກ​ຢູ່ ສະ​ວິດ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາ ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດ Zurich, ເລີ່ມຕົ້ນການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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