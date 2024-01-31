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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ລາວ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ໃຫ້​ VOV ສືບ​ຕໍ່​ໜູນ​ຊ່ວຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກະ​ຈາຍ​ສຽງ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ປາດຖະໜາວ່າ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນຂົງເຂດກະຈາຍສຽງ, ອອກອາກາດ ກໍຄື ບຳລຸງກໍ່ສ້າງນັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ, ນັກເຕັກນິກຂອງລາວ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານຂອງ VOV (ພາບ: VOV)

ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV) ໂດຍທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເຈິ່ນມິງຮຸ່ງ ນຳໜ້າ.  ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ VOV ເຈິ່ນມິງຮຸ່ງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການດຳເນີນພິທີເປີດ ແລະ ມອບ  - ຮັບໂຄງການສະຖານີວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນປ່ຽນແປງໃໝ່ເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ. ນີ້ແມ່ນສອງໃນຈໍານວນຫຼາຍໂຄງການນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ລາວ, ໂດຍວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ປະຕິບັດ.  ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເຈິ່ນມິງຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິທະຍຸສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ ກໍຄືໜູນຊ່ວຍລາວ ໃນການຍົກສູງວິຊາສະເພາະໃນຂົງເຂດກະຈາຍສຽງ.

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ປາດຖະໜາວ່າ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນຂົງເຂດກະຈາຍສຽງ, ອອກອາກາດ ກໍຄື ບຳລຸງກໍ່ສ້າງນັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ, ນັກເຕັກນິກຂອງລາວ.

ພິທີເປີດ ແລະ ມອບ - ຮັບໂຄງການ “ລົງທຶນປ່ຽນແປງໃໝ່ເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ” (ພາບ: VOV)

ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີເປີດ ແລະ ມອບ - ຮັບໂຄງການ “ລົງທຶນປ່ຽນແປງໃໝ່ເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ສູ້​ຊົນ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ຫວຽດ​ນາມ - ຟີ​ລິບ​ປິນ ສູ້​ຊົນ​ນຳ​ວົງ​ເງິນ​ການ​ຄ້າ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 10 ຕື້ USD ໂດຍ​ໄວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຟີລິບປິນ Ferdinand Romualdez Marcos Jr ຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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