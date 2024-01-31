ຂ່າວສານ
ການນຳລາວ ປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ VOV ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາໃນຂົງເຂດກະຈາຍສຽງ
ໃນຂອບເຂດການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV) ໂດຍທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເຈິ່ນມິງຮຸ່ງ ນຳໜ້າ. ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ VOV ເຈິ່ນມິງຮຸ່ງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງການດຳເນີນພິທີເປີດ ແລະ ມອບ - ຮັບໂຄງການສະຖານີວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນປ່ຽນແປງໃໝ່ເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ. ນີ້ແມ່ນສອງໃນຈໍານວນຫຼາຍໂຄງການນຳໃຊ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ລາວ, ໂດຍວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ປະຕິບັດ. ທ່ານຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ເຈິ່ນມິງຮຸ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງວິທະຍຸສອງປະເທດໃຫ້ນັບມື້ນັບພັດທະນາ ກໍຄືໜູນຊ່ວຍລາວ ໃນການຍົກສູງວິຊາສະເພາະໃນຂົງເຂດກະຈາຍສຽງ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ກິແກ້ວ ໄຂຄຳພິທູນ ປາດຖະໜາວ່າ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແຫ່ງຊາດລາວ ຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແບ່ງປັນປະສົບການໃນຂົງເຂດກະຈາຍສຽງ, ອອກອາກາດ ກໍຄື ບຳລຸງກໍ່ສ້າງນັກຂ່າວ, ບັນນາທິການ, ນັກເຕັກນິກຂອງລາວ.
ກໍໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ໄດ້ດຳເນີນພິທີເປີດ ແລະ ມອບ - ຮັບໂຄງການ “ລົງທຶນປ່ຽນແປງໃໝ່ເຄື່ອງອຸປະກອນເຕັກໂນໂລຢີຢູ່ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ”