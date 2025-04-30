ຂ່າວສານ
ການນຳພັກ, ລັດ ເຂົ້າຄຳນັບສຸສານອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້ ຫວຽດນາມ, ທ້ອນໂຮມປະເທດຊາດເປັນເອກະພາບ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍພາກໃຕ້, ທ້ອນໂຮມປະເທດເປັນເອກະພາບ (ວັນທີ 30 ເມສາ 1975 – 30 ເມສາ 2025), ຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ເມສາ, ຄະນະຜູ້ແທນຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ປະທານປະເທດ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງພວງມາລາ, ຄ່ຳນັບສຸສານອາໄລຫາປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ຈູດທູບທຽນອາໄລຫາບັນດານັກຮົບວິລະຊົນຢູ່ອະນຸສາວະລີບັນດານັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດຢູ່ຖະໜົນ ບັກເຊີນ. ເຂົ້າຮ່ວມພິທີອາໄລຫາ ມີທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ.
ຕໍ່ໜ້າດວງວິນຍານຂອງປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ຄະນະຜູ້ແທນໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ, ຄວາມເຄົາລົບນັບຖືອາໄລອາວອນຕໍ່ຄຸນງາມຄວາມດີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນທີ່ມີຕໍ່ ພາລະກິດປະຕິວັດຂອງພັກ ແລະ ຊາດ ຫວຽດນາມ.
ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ຕອນເຊົ້າໃນວັນດຽວກັນ, ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ໄປວາງພວງມາລາອາໄລຫາຢູ່ເຂດສຸສານນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ວິຫານອາໄລຫານັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ເບັ໊ນເຢືອກ, ເຂດສຸສານນັກຮົບເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ ເມືອງ ກູຈີ.