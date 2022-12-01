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ຂ່າວສານ

ການ​ນຳ​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ຊາ​ດ​ລາວ

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ທ່ານຟານວັນມ໊າຍ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນວັນຊາດ ລາວ ຄົບຮອບ 47 ປີ (2/12/1975 – 2/12-2022) ຢູ່ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ .
  ທ່ານຟານວັນມ໊າຍ ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນວັນຊາດ ລາວ ຄົບຮອບ 47 ປີຢູ່ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສປປ.ລາວ ປະຈຳ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (ພາບ: TTXVN)  

ນະທີ່ນີ້, ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່ານະຄອນສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ສະໜິດຕິດພັນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.

ສ່ວນທ່ານນາງພິມພາ ແກ້ວມີໄຊ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສປປ.ລາວ ປະຈຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ກໍ່ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວລາວ ທີ່ກຳລັງດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານນາງ ພິມພາ ແກ້ວມີໄຊ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສົມທົບກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມື, ການແລກປ່ຽນໃນທຸກຂົງເຂດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ, ຕັ້ງໜ້າຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມກັ​ບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ນິວ​ຊີ​ແລນ

ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມກັ​ບ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ນິວ​ຊີ​ແລນ

ວັນທີ 30 ພະຈິກ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຢ່າງເປັນທາງການ. ການຢ້ຽມຢາມຈະແກ່ຍາວເປັນເວລາ 1 ອາທິດນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳໜ້າອົງການນິຕິບັນຍັດ ຫວຽດນາມ. ການຢ້ຽມຢາມແມ່ນໂອກາດເພື່ອຮັດແໜ້ນການພົວພັນມິດຕະພາບ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກັບສອງຄູ່ຮ່ວມມືຫຼັກແຫຼ່ງ ຂອງຫວຽດນາມ ຢູ່ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກໃຕ້ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາອົງການນິຕິບັນຍັດ.
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