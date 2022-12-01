ຂ່າວສານ
ການນຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ອວຍພອນວັນຊາດລາວ
ນະທີ່ນີ້, ການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່ານະຄອນສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອເພີ່ມທະວີການພົວພັນໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ, ສະໜິດຕິດພັນ ກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ, ປະກອບສ່ວນປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.
ສ່ວນທ່ານນາງພິມພາ ແກ້ວມີໄຊ ຫົວໜ້າສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ສປປ.ລາວ ປະຈຳນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ, ກໍ່ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງການນຳນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່, ສ້າງເງື່ອນໄຂດີທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມຊາວລາວ ທີ່ກຳລັງດຳລົງຊີວິດ, ເຮັດວຽກຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານນາງ ພິມພາ ແກ້ວມີໄຊ ກໍ່ຢັ້ງຢືນວ່າ ຈະສົມທົບກັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ ຍູ້ແຮງການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການຮ່ວມມື, ການແລກປ່ຽນໃນທຸກຂົງເຂດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາເກົ່າ, ຕັ້ງໜ້າຖະໜຸຖະໜອມ ແລະ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ໃຫ້ແກ່ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.