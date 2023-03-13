ຂ່າວສານ
“ການທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອນຮັບປີ 2023 - Get on Ha Noi 2023” ເຊີນຊວນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢາມນະຄອນຫຼວງ
ລາຍການດັ່ງກ່າວ ໂດຍພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍກ່ຽວຂ້ອງຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ ທີ່ “ປອດໄພ - ສະໜິດສະໜົມ - ມີຄຸນນະພາບ - ຈັບອົກຈັບໃຈ”, ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ລາຍການໄດ້ແນະນຳບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຂອງຮ່າໂນ້ຍ ຜ່ານການປະສົມປະສານລະຫວ່າງດົນຕີ, ແສງສີ ແລະ ຮູບພາບ, ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈກ່ຽວກັບ ຮ່າໂນ້ຍ - ນະຄອນທີ່ເກົ່າແກ່ ແຕ່ເຕັມໄປດ້ວຍພະລັງແຮງໜຸ່ມ ແລະ ຄວາມຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ.
ນີ້ແມ່ນເຫດການເປີດສາກໃນລະບົບ 50 ເຫດການ ທີ່ຈະດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນປີນີ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ງານບຸນທ່ອງທ່ຽວ ຮ່າໂນ້ຍ 2023, ງານບຸນຂອງຕ້ອນທ່ອງທ່ຽວຮ່າໂນ້ຍ 2023, Festival ລະດູບານໃໝ່ ຮ່າໂນ້ຍ.... ເພື່ອແນໃສ່ມຸ່ງໄປເຖິງການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ຮ່າໂນ້ຍ ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ຽວກວ່າ 22 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນ ມີກວ່າ 3 ລ້ານເທື່ອຄົນແມ່ນແຂກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ໃນປີ 2023 ນີ້.