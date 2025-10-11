ຂ່າວສານ
ການທູດແຜ່ກະຈາຍຮູບພາບ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງເອກລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ພັດທະນາ
ການທູດແຜ່ກະຈາຍຮູບພາບ ຫວຽດນາມ ແຫ່ງເອກລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ພັດທະນາ. ນີ້ແມ່ນຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີຕໍ່ບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ທີ່ພິທີມອບຂໍ້ຕົກລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 10 ຕຸລາຢູ່ສຳນັກງານປະທານປະເທດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ຊົມເຊີຍບັນດາທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະ ຫົວໜ້າອົງການຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາພະນັກງານການທູດ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຊາບຊືມ, ກຳແໜ້ນແນວທາງແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຂອງລັດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນມະຕິເລກທີ 59 ຂອງກົມການເມືອງ ກ່ຽວກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນໃນສະພາບການໃໝ່:
ຫວຽດນາມ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແຕ່ຕ້ອງຮັກສາໄດ້ສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບເພື່ອສ້າງສາ, ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບັນດາສະຫາຍແມ່ນໃຫ່ຍຫຼວງ, ຕ້ອງສ້າງອົງການການທູດຢູ່ຕ່າງປະເທດສາມັກຄິກັນ, ເອກະພາບ, ມີການພົວພັນທີ່ດີກັບປະເທດເພື່ອນ ແລະ ເປັນເຈົ້າການເປັນທີ່ປຶກສາ ກັບການນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ພັກ, ລັດ ເພື່ອມີບັນດາລັດຖະນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ. ຈາກນັ້ນ, ປະຕິບັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຢາກເປັນເພື່ອນມິດ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມໂລກ.