ຂ່າວສານ
ການທູດເສດຖະກິດແມ່ນຈຸດສຸມການຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ
ທ່ານນາງ ຣັດຈະດາ ທະນາດິເຣດ ໂຄສົກຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄທ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ອະນຸທິນ ຊານວີຣະກຸນ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ວິສາຫະກິດ ມາຮອດຮ່າໂນ້ຍໃນລະຫວ່າງວັນທີ 8 – 9 ມິຖຸນາໃນການຢ້ຽມຢາມໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງຈະສືບຕໍ່ການຍົກສູງການພົວພັນສອງຝ່າຍພາຍຫຼັງການຢ້ຽມຢາມໄທຫວ່າງແລ້ວນີ້ຂອງທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາງ ຣັດຈະດາ ທະນາດິເຣດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອະນຸທິນ ຊານວີຣະກຸນ ຈະພົບປະກັບບັນດາການນຳຫວຽດນາມເມື່ອສອງປະເທດຊອກຫາວິທີການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການແທ້ຈິງ. ໂຄສົກຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ໄທຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການແມ່ນກຳນົດບັນດາຂົງເຂດອາດສາມາດໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃນທັນທີກັບ ຫວຽດນາມ, ລວມມີການເປີດກວ້າງການຄ້າ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ເຊື່ອມຕໍ່ logistics, ພະລັງງານສະອາດ, ຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ.
ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ວາງເປົ້າໝາຍຍົກລະດັບວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນຂຶ້ນ 25 ຕື້ USD, ໃນຂະນະທີ່ຕົວເລກຂອງໄທສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ວົງເງິນການຄ້າປັດຈຸບັນບັນລຸໄດ້ປະມານ 24 ຕື້ USD. ສອງປະເທດກໍ່ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເດີນຕາມການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ “ສາມເຊື່ອມຕໍ່”, ລວມມີການເຊື່ອມຕໍ່ການຜະລິດ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການແລກປ່ຽນ.