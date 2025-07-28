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ຂ່າວສານ

ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ນຳ​ປະ​ເທດ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ເຂົ້າ​ກັບ ສາ​ກົນ

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຍົກອອກຢ່າງຈະແຈ້ງຜົນສຳເລັດທາງດ້ານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມໃນ 80 ປີຜ່ານມາ, ຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຂົ້າການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ.
  ພາບປະກອບ: dangcongsan.vn  

ການຕ່າງປະເທດນຳໜ້າໃນການນຳປະເທດຊາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ພິເສດແມ່ນຜ່ານບັນດາເສົາຄ້ຳປະຫວັດສາດຄືການເຂົ້າຮ່ວມ ASEAN, APEC, WTO... ແລະ ລົງນາມ, ເຂົ້າຮ່ວມຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາສາກົນຫຼາຍສະບັບ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ການຕ່າງປະເທດຍຸກປະທານໂຮ່ຈີມິນ: 80 ປີຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນຢ່າງສຸດໃຈ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.

ເນັ້ນໜັກເຖິງບັນດາຜົນສຳເລັດ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມໃນໄລຍະ 80 ປີຜ່ານມາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ບຸຍແທັງເຊີນ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຕ່າງປະເທດສວມບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງສັນຕິພາບ,ທັບມ້າງການປິດລ້ອມ, ຂວ້ຳບາດ, ເປີດກວ້າງສະພາບການຕ່າງປະເທດດ້ວຍແນວທາງເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ຫຼາຍຮູບແບບ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ.

ພິເສດ, ການຕ່າງປະເທດເສດຖະກິດໄດ້ກາຍເປັນໜ້າທີ່ໃຈກາງ, ແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດເງິນລົງທຶນ FDI ເປັນຈຳນວນນັບຮ້ອຍຕື້ USD ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນ 20 ປະເທດທີ່ມີຂອບຂະໜາດການຄ້າໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ, ແມ່ນໜຶ່ງຕາໂສ້ສຳຄັນໃນ ສັນຍາການຄ້າເສລີ 17 ສະບັບ, ຜູກທັດ ຫວຽດນາມ ກັບກ່ວາ 60 ພື້ນຖານເສດຖະກິດຫຼັກແຫຼ່ງໃນທົ່ວໂລກ.

ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ຍົກອອກຢ່າງຈະແຈ້ງຜົນສຳເລັດທາງດ້ານການຕ່າງປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມໃນ 80 ປີຜ່ານມາ, ຢັ້ງຢືນບັນດາການປະກອບສ່ວນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ເຂົ້າການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດຊາດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ລາວ​ຈັດ​ພິທີເອົາທຸງອາຊຽນຂຶ້ນສູ່ຍອດເສົາ

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຢໍ້າເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງອາຊຽນ ກໍຄືຜົນສໍາເລັດດ້ານຕ່າງໆ ທີ່ອາຊຽນຍາດມາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະ 58 ປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຮ່ວມມືພາຍໃນອາຊຽນ ແລະ ການເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບພາຍນອກ ໂດຍອາຊຽນເປັນແກນກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດເປັນກ້າວໆມາ ຈົນກາຍເປັນປະຊາຄົມອາຊຽນທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ ກໍຄືໃນໂລກ.
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