ຂ່າວສານ
ການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ-ອາເມລິກາ ຫລຸດລົງ ແຕ່ ການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ-ອາຊຽນ ແລະ ເອີລົບ ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຂໍ້ມູນໂດຍກົມໃຫ່ຍພາສີອາກອນ ຈີນ ປະກາດເມື່ອວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໃນຂະນະທີ່ການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ ຖືກຫລຸດລົງ ຍ້ອນຜົນສະທ້ອນຈາກນະໂຍບາຍພາສີອາກອນ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ ໄດ້ລືນກາຍຄວາມຄາດຫວັງ ຍ້ອນຕະຫຼາດ ອາຊຽນ ແລະ ເອີລົບ.
ອາເມລິກາ ຍັງແມ່ນຄູ່ຄ້າໃຫ່ຍອັນດັບທີ 3 ຂອງ ຈີນ. ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ການຄ້າກັບ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຫລຸດລົງຫຼາຍ ຂະນະທີ່ວົງເງິນສົ່ງອອກຫລຸດລົງກ່ວາ 21% ແລະ ວົງເງິນນຳເຂົ້າຫລຸດລົງເກືອບ 14% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາຕະຫຼາດອາຊີຕາເວັນອອກທ່ຽງໃຕ້ ແລະ ເອີລົບ ສືບຕໍ່ແມ່ນບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນ ເມື່ອໄດ້ຮັກສາທີ່ຕັ້ງເປັນຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າອັນດັບທີ 1 ແລະ 2 ຂອງ ຈີນ. ການສົ່ງອອກໄປ ອາຊຽນ ໃນເດືອນເມສາ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 20.8% ເມື່ອທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ການສົ່ງອອກໄປ ເອີລົບ ກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.3% ເຊັ່ດຽວກັນ.
ບັນດາໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນປັບປຸງໝາກຜົນການສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ. ໃນເດືອນ ເມສາ, ການສົ່ງອອກຂອງ ຈີນ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 8.1%, ລືນກາຍຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ການຄາດຄະເນ.