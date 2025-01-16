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ຂ່າວສານ

ການໄປປະຕິບັດງານຢູ່ ເອີລົບ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ: ສົ່ງສານສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ

ການໄປປະຕິບັດງານມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສືບຕໍ່ຢືນຢັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ
ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ກ່ອນການເດີນທາງໄປປະຕິບັດງານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ໂປໂລຍ, ສ, ເຊັກໂກ ຢ່າງເປັນທາງການ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປະຈຳປີຄັ້ງທີ 55 ເວທີປາໄສເສດຖະກິດໂລກ (WEF) ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ສະວິດ ແຕ່ວັນທີ 16 – 23 ມັງກອນ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕອບສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບບັນດາເນື້ອໃນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການໄປປະຕິບັດງານ.

ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນຂອງການໄປປະຕິບັດງານ, ທ່ານນາງ ຫງວຽນມິງຮັ່ງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ການໄປປະຕິບັດງານມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ, ສືບຕໍ່ຢືນຢັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເຈົ້າການ, ຕັ້ງໜ້າເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ, ເລິກເຊິ່ງ, ກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງ ຫວຽດນາມ.

ໃນແງ່ມູມຫຼາຍຝ່າຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ WEF ຄັ້ງທີ 55, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຮ່ວມມືໃນທົດສະວັດອັດສະລິຍະ” ທີ່ຄະນະການນຳ WEF ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດທົ່ວໂລກລໍຄອຍທີ່ສຸດ. ນີ້ແມ່ນໂອກາດສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມສາກົນ ແລະ ບັນດາວິສາຫະກິດໃຫຍ່ໄດ້ແລກປ່ຽນໂດຍກົງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ກ່ຽວກັບການກຳນົດທິດ, ບຸລິມະສິດພັດທະນາ, ບັນດາໂອກາດທີ່ ຫວຽດນາມ ອາດນຳມາໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດໃນໄລຍະໂລກມີການຫັນປ່ຽນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຄືໃນປະຈຸບັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຈະສົ່ງສານສຳຄັນກ່ຽວກັບຄວາມຕັດສິນໃຈ, ຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ວິໄສທັດຂອງ ຫວຽດນາມ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນຮອບເວລາ 20 ປີຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ ບໍ່​ພ​ຽງ​ແຕ່​ໂອ​ກາດ ຫາກ​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ

ວັນທີ 15 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສແຫ່ງຊາດປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ VI ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເປັນເຈົ້າຂອງເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ, ເປັນເຈົ້າຂອງວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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