ຂ່າວສານ
ການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດຂັ້ນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 2
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທິນາ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍກຳນົດທິດ ແລະ ເປີດກວ້າງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນ, ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ.
ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Choo Kyungho ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດ: ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; ພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ; ການເງິນ; ກະສິກຳ; ສາທາລະນະສຸກ; ເຕັກນິກດີຈີຕອນ ແລະ ວັດທະນະທຳ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyungho ຖືວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນສູນຜະລິດທົ່ວໂລກ ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນຢ່າງສະດວກ ແລະ ກຳລັງແຮງງານໜຸ່ມທີ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyungho ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໂລກພວມມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.