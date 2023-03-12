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ຂ່າວສານ

ການໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິ​ດ​ຂັ້ນ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 2

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລມິງຄາຍ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ Choo Kyung Ho ເປັນປະທານຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນາກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເສດຖະກິດຂັ້ນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ - ສ.ເກົາຫຼີ ຄັ້ງທີ 2.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ສ.ເກົາຫຼີ Choo Kyung Ho   

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລມິງຄາຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ການໂອ້ລົມສົນທິນາ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍກຳນົດທິດ ແລະ ເປີດກວ້າງ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ. ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ໄດ້ນຳມາປຶກສາຫາລືໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ສອງຝ່າຍສົມທົບກັນ, ຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ເພື່ອຄວາມວັດທະນາຖາວອນລວມຂອງສອງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ.

ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສ.ເກົາຫຼີ Choo Kyungho ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະຊ່ວຍວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ເປີດກວ້າງການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຂົງເຂດ: ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; ພັດທະນາພະລັງງານສະອາດ; ການເງິນ; ກະສິກຳ; ສາທາລະນະສຸກ; ເຕັກນິກດີຈີຕອນ ແລະ ວັດທະນະທຳ… ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyungho ຖືວ່າ: ຫວຽດນາມ ໄດ້ກາຍເປັນສູນຜະລິດທົ່ວໂລກ ດ້ວຍສະພາບແວດລ້ອມລົງທຶນຢ່າງສະດວກ ແລະ ກຳລັງແຮງງານໜຸ່ມທີ່ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Choo Kyungho ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ປາດຖະໜາຢາກຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໂລກພວມມີການຜັນປ່ຽນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ພ້ອມ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສືບ​ຕໍ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ, ມີປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງບົນຫຼັກການທີ່ວ່າ ອາເມລິກາ ຍາມໃດກໍສະໜັບສະໜູນ ຫວຽດນາມ ຢ່າງແຮງ, ເອກະລາດ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເຄົາລົບເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ລະບອບການເມືອງຂອງກັນ.
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