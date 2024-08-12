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ຂ່າວສານ

ການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຕ້ານການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນໃນທົ່ວປະເທດ ອັງກິດ

ກະແສແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ແລະ ເດີນຂະບວນຄັດຄ້ານການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນຢູ່ ອັງກິດ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ທີ 4 ຢ່າງລ້ຽນຕິດ
ກະແສແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ (ພາບ: Getty Images/TTXVN)

ໄລ່ຮອດວັນທີ 10 ສິງຫາ, ກະແສແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງ ແລະ ເດີນຂະບວນຄັດຄ້ານການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນຢູ່ ອັງກິດ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ມື້ທີ 4 ຢ່າງລ້ຽນຕິດ, ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຢູ່ຫຼາຍນະຄອນໃຫຍ່ໃນທົ່ວປະເທດ ອັງກິດ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຈັບປາຍຄຳຂວັນ ແລະ ຮ້ອງໂຮຄຳຂວັນຕ້ານການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ກໍຄືສະໜັບສະໜູນຜູ້ເຂົ້າເມືອງ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ມີປະມານ 15.000 ຄົນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງເພື່ອຄັດຄ້ານການຈຳແນກເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງເອກ Belfast, ທາງທິດເໜືອ ອຽກລັງ. ນີ້ແມ່ນການແຫ່ຂະບວນປະທ້ວງຄັດຄ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຄັ້ງທີ 2 ຢູ່ທີ່ນີ້ໃນຮອບເວລາ 2 ວັນ ເພື່ອສະແດງທັດສະນະສັນຕິພາບຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ, ພາຍຫຼັງເກີດການແຫ່ຂະບວນທຳລາຍໃນອາທິດຜ່ານມາ.

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຕຳຫຼວດ ອັງກິດ ໄດ້ຈັບຕົວກວ່າ 48 ຄົນ ແລະ ຕັດສິນລົງໂທດເກືອບ 1/3 ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາການແຫ່ຂະບວນກໍຄວາມຈະລາຈົນ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີເຮັດໃຫ້ເດັກຍິງ 3 ຄົນເສຍຊີວິດໃນທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດເຂົ້າ​ຢື່ນ​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດບັນດາປະເທດ ອາກຊັງຕິນ, ອານເຊຣີ, ເຢຍລະມັນ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ແລະ ຊູແອັດ ເຂົ້າຢື່ນສານຕາຕັ້ງຮັບ ໜ້າທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ ຫວຽດນາມ.
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