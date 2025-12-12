ຂ່າວສານ
ການແລກປ່ຽນການຄ້າເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ບັນລຸ 6 ຕື້ USD ໃນປີນີ້
ໃນ 9 ເດືອນຂອງປີ 2025, ການສົ່ງອອກຜ່ານບັນດາດ່ານຊາຍແດນທາງບົກລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ບັນລຸ 5,9 ຕື້USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ປະກາດທີ່ເວທີປາໄສເຊື່ອມຕໍ່ການຄ້າເຂດຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ, ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ຫວຽດນາມ ແລະ ຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ອານຢາງ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ທັນວາ, ຢູ່ບ້ານ ຕິ້ງບຽນ, ແຂວງ ອານຢາງ.
ຕາມກະຊວງອຸດສາຫະກຳການຄ້າ ແລ້ວ, ຕົວເລກ 5,9 ຕື້ USD ໃນການນຳເຂົ້າ - ສົ່ງອອກຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,5% ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024 ແລະ ຈະບັນລຸກວ່າ 6 ຕື້ USD ໃນປີນີ້. ສະເພາະແຂວງ ອານຢາງ, ວົງເງິນສົ່ງອອກສິນຄ້າຜ່ານຊາຍແດນທາງບົກຈາກ ອານຢາງ ໄປ ກຳປູເຈຍ ຄິດສະເລ່ຍແຕ່ລະປີບັນລຸກວ່າ 500 ລ້ານ USD.