ຂ່າວສານ
ການເອົາສະເໝີ ຕໍ່ຫວຽດນາມ ແມ່ນໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຟີລິບປິນ
ທ່ານ Norman Fegidero ຫົວໜ້າຄູຝຶກ ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຟີລິບປິນ ມີີຄວາມຮູ້ສຶກພໍໃຈກັບ ວິທີ ຟີລິບປິນ ປ້ອງກັນ ແລະ ເອົາສະເໝີ ກັບ ຫວຽດນາມ 0 – 0 ໃນການແຂ່ງຂັນສາຍ A ໃນງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ 31 ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ພຶດສະພາ. ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ທ່ານ Norman Fegidero ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມຄອງແຊັມ, ແມ່ນທິມອັນດັບໜຶ່ງໃນກິລາບານເຕະຊາຍ ຊີເກມ ຄັ້ງນີ້. ສະນັ້ນ, ສຳລັບ ຟີລິບປິນ ແລ້ວ, ການເອົາສະເໝີຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຟີລິບປິນ. ຈາກໝາກຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນນັດນີ້, ຟີລິບປິນຈະສືບຕໍ່ນຳໜ້າສາຍ A ດ້ວຍ 4 ຄະແນນ, ຍ້ອນຈຳນວນປະຕູທີ່ຍິງເຂົ້າລື່ນ ຫວຽດນາມ.