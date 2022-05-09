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ຂ່າວສານ

ການເອົາສະເໝີ ຕໍ່ຫວຽດນາມ ແມ່ນໄຊຊະນະຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຟີລິບປິນ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມຄອງແຊັມ, ແມ່ນທິມອັນດັບໜຶ່ງໃນກິລາບານເຕະຊາຍ ຊີເກມ ຄັ້ງນີ້. ສະນັ້ນ, ສຳລັບ ຟີລິບປິນ ແລ້ວ, ການເອົາສະເໝີຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຟີລິບປິນ.
  ທ່ານ Norman Fegidero ຫົວໜ້າຄູຝຶກ ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຟີລິບປິນ (ພາບ: Minh Duc)  

 ທ່ານ Norman Fegidero ຫົວໜ້າຄູຝຶກ ທິມບານເຕະຊາຍ U23 ຟີລິບປິນ ມີີຄວາມຮູ້ສຶກພໍໃຈກັບ ວິທີ ຟີລິບປິນ ປ້ອງກັນ ແລະ ເອົາສະເໝີ ກັບ ຫວຽດນາມ 0 – 0 ໃນການແຂ່ງຂັນສາຍ A ໃນງານມະຫາກຳກິລາ ຊີເກມ 31 ໃນຕອນຄ່ຳວັນທີ 8 ພຶດສະພາ. ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງການແຂ່ງຂັນ, ທ່ານ Norman Fegidero ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຫວຽດນາມ ແມ່ນທິມຄອງແຊັມ, ແມ່ນທິມອັນດັບໜຶ່ງໃນກິລາບານເຕະຊາຍ ຊີເກມ ຄັ້ງນີ້. ສະນັ້ນ, ສຳລັບ ຟີລິບປິນ ແລ້ວ, ການເອົາສະເໝີຕໍ່ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຜົນສຳເລັດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງ ຟີລິບປິນ. ຈາກໝາກຜົນຂອງການແຂ່ງຂັນນັດນີ້, ຟີລິບປິນຈະສືບຕໍ່ນຳໜ້າສາຍ A ດ້ວຍ 4 ຄະແນນ, ຍ້ອນຈຳນວນປະຕູທີ່ຍິງເຂົ້າລື່ນ ຫວຽດນາມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ເລື່ອງສ້າງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນມາດຕະການຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກຂັ້ນເປັນຈິດໜຶ່ງໃຈດຽວກັນໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
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