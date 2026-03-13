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ຂ່າວສານ

ການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 15 ມີນາ ແມ່ນບາດກ້າວຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ວິວັດການກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງພິຖິພິຖັນ, ພິເສດແມ່ນການເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ວຽກງານພະນັງງານຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
  ທ່ານ Rogelio Polanco Fuentes ເອກອັກະຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ກຸຍບາປະຈຳ ຫວຽດນາມ ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)  

ການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນທຸກຂັ້ນອາຍຸການ 2026 – 2031 ຈະໄດ້ດຳເນີນໃນວັນທີ 15 ມີນາ ຈະມາເຖິງ ແມ່ນບາດກ້າວຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອແນໃສ່ຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ນຳຫວຽດນາມ ກ້າວເຂົ້າສັງກາດພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ. ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານ Rogelio Polanco Fuentes ເອກອັກະຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ກຸຍບາປະຈຳ ຫວຽດນາມ ໃນການແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ກັບເຫດການການເມືອງທີ່ສຳຄັນຍິ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຈະດຳເນີນໃນທ້າຍອາທິດນີ້.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ວິວັດການກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງພິຖິພິຖັນ, ພິເສດແມ່ນການເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ວຽກງານພະນັງງານຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຈະມາເຖິງແມ່ນບາດກ້າວຕັດສິນເພື່ອປັບປຸງລະບົບການເມືອງປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ຍົກສູງຄວາມສາມາດນຳພາໃນໄລຍະໃໝ່.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ມີຄວາມຫວັງວ່າ ພາຍຫຼັງບັນດາອົງການໂດຍປະຊາຊົນເລືອກຕັ້ງໄດ້ສ້າງຕັ້ງ, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XVI ຈະສວມບົດບາດເປັນໃຈກາງໃນການຜັນຂະຫຍາຍ 3 ບາດກ້າວບຸກທະລຸຍຸດທະສາດເຊິ່ງ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ວາງອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ຊາວ​ໜຸ່ມ​ແຂວງ​ເລິມ​ດົງ​ກວ່າ 6.700 ຄົນ​ໜູນ​ຊ່ວຍວຽກ​ງານ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຊາວ​ໜຸ່ມ, ຊາວ​ໜຸ່ມ​ແຂວງ​ເລິມ​ດົງ​ກວ່າ 6.700 ຄົນ​ໜູນ​ຊ່ວຍວຽກ​ງານ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ ກໍ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ 535 ໜ່ວຍອາສາສະໝັກໂດຍມີສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ຊາວໜຸ່ມກວ່າ 6.700 ຄົນເພື່ອໜູນຊ່ວຍວຽກງານເລືອກຕັ້ງ.
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