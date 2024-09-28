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ຂ່າວສານ

ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ 2024: ທ່ານນາງ K. Harris ພວມມີທ່າໄດ້ປຽບຕໍ່ທ່ານ D.Trump ຢູ່ລັດທີ່ລົງຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ Michigan ແລະ Pennsylvania

ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ UMass Lowell ແລະ YouGov ຢູ່ Michigan ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ທ່ານນາງ Harris ພວມນຳໜ້າທ່ານ Trump ດ້ວຍ 5 ຄະແນນສ່ວນຮ້ອຍ (48% - 43%).
ທ່ານນາງ Kamala Harris, ຮອງປະທານາທິບໍດີ, ສັງກັດພັກປະຊາທິປະໄຕພວມມີທ່າໄດ້ປຽບຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງພັກສາທາລະນະແມ່ນທ່ານ Donald Trump (ພາບ: AP/TTXVN)

ໃນສະພາບທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງແຕ່ 40 ວັນກໍ່ຈະຮອດວັນເລືອກຕັ້ງຢູ່ ອາເມລິກາ (05 ພະຈິກ), ທ່ານນາງ Kamala Harris, ຮອງປະທານາທິບໍດີ, ສັງກັດພັກປະຊາທິປະໄຕພວມມີທ່າໄດ້ປຽບຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງພັກສາທາລະນະແມ່ນທ່ານ Donald Trump, ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຢູ່ລັດທີ່ລົງຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ Michigan ແລະ Pennsylvania, 1 ລັດສຳຄັນອື່ນ.

ລະອຽດແມ່ນ, ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງ UMass Lowell ແລະ YouGov ຢູ່ Michigan ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ, ທ່ານນາງ Harris ພວມນຳໜ້າທ່ານ Trump ດ້ວຍ 5 ຄະແນນສ່ວນຮ້ອຍ (48% - 43%). ສ່ວນຢູ່ Pennsylvania, ທ່ານນາງ Harris ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 48%, ສ່ວນທ່ານ Trump ແມ່ນ 46%, ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 4% ຍັງບໍ່ທັນຕັດສິນໃຈເທື່ອ. ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງຢູ່ 2 ລັດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ປ່ຽນແປງການຕັດສິນກ່ຽວກັບເລື່ອງຈະໄປປ່ອນບັດໃນເດືອນ ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຮອງປະທານາທິບໍດີ 2 ທ່ານແມ່ນ ທ່ານສະມາຊິກສະພາສູງ JD Vance (ພັກສາທາລະນະ) ແລະ ທ່ານຜູ້ວ່າການລັດ Tim Walz (ພັກປະຊາທິປະໄຕ) ຈະມີການໂຕ້ວາທີໃນອະທິດຈະມາເຖິງ. ນັກຄົ້ນຄວ້າປະຫວັດສາດ Douglas Brinkley ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ນີ້ອາດຈະແມ່ນ “ການໂຕ້ວາທີຮອງປະທານາທິບໍດີສຳຄັນທີ່ສຸດ” ໃນປະຫວັດສາດຂອງ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຮອດ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ກູ​ບາ ຢ່າງ​ຈົບ​ງາມ

ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບຫຼາຍຝ່າຍຂອງ ຫວຽດນາມ.
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