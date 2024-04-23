ຂ່າວສານ
ການເດີນທາງ “ດ້ຽນບຽນຝູ - ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະເທດຊາດ”
ການເດີນທາງ “ດ້ຽນບຽນຝູ - ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະເທດຊາດ” ໂດຍສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຈັດຕັ້ງ, ຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 27 ເມສາ, ດ້ວຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມຢາມ, ມອບຂອງຂວັນ, ຕອບບຸນແທນຄຸນບັນດາຄອບຄົວອະດິດນັກຮົບ ດ້ຽນບຽນ, ຄອບຄົວຜູ້ມີຄຸນງາມຄວາມດີ, ແມ່ ຫວຽດນາມ ວິລະຊົນ, ຖະຫວາຍທູບທຽນ ອາໄລຫາ ນັກຮົບວິລະຊົນທີ່ໄດ້ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໄດ້ຍົກອອກມາໃນການປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໂດຍສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ເມສາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ໃນຂອບເຂດລາຍການ, ວັນທີ 26 ເມສາ, ຢູ່ແຂວງ ດ້ຽນບຽນຝູ, ຄະນະຈັດຕັ້ງໄດ້ມອບລາງວັນການເສັງຊອກຮູ້ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ; ປຸກລະດົມການເສັງຊອກຮູ້ 80 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ; ງານມະໂຫລານນັກຮົບ ດ້ຽນບຽນໄວເດັກ. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ຄະນະປະຕິບັດງານໄດ້ມອບຫຼາຍກິດຈະກຳມີຄວາມໝາຍໃຫ້ແຂວງ ດ້ຽນບຽນ ແລະ ບັນດາແຂວງເຂດພູສູງທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກເໜືອ, ດ້ວຍມູນຄ່າລວມທັງໝົດກ່ວາ 7,6 ຕື້ດົ່ງ (ເກືອບ 300.000 ໂດລາສະຫະລັດ). ອ້າຍ ຫງວຽນທ໋າຍອານ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງ ຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ບັນດາສະຖານທີ່ມາຢາມ ແລະ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວໜູນຊ່ວຍສັງຄົມລ້ວນແຕ່ແມ່ນບັນດາສະຖານທີ່ຕິດພັນກັບຂີດໝາຍປະຫວັດສາດຂອງປະເທດຊາດ. ຈາກບັນດາການເຄື່ອນໄຫວນັ້ນ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມທະວີວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມມູນເຊື້ອໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມ. ພິເສດ, ສຳລັບການເດີນທາງນີ້, ບັນດາສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ໄວໜຸ່ມ, ພວກນ້ອງເຍົາວະຊົນ, ອະນຸຊົນ ໄດ້ຢ້ຽມຢາມບັນດາສະຖານທີ່ປະຫວັດສາດ, ບັນດາປູຊະນີຍະສະຖານປະຕິວັດ, ການຄົ້ນຫາຕົວຈິງຈະນຳມາຄວາມປະທັບໃຈຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ແກ່ທຸກໆຄົນ”.