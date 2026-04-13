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ຂ່າວສານ

ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ - ອີຣານ ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງ

ຕາມທ່ານ JD Vance ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ອີຣານ ໄດ້ປະຕິເສດບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງ ອາເມລິກາ
  ທ່ານ JD Vance ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ (ພາບ: AP)  

ບັນດາການເຈລະຈາແບບເຊິ່ງໜ້າລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ຢູນະຄອນຫຼວງ Islamabad (ປາກິດສະຖານ) ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ເມສາພາຍຫຼັງທີ່ເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 21 ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ບໍ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງໃນສະພາບທີ່ ຝ່າຍຍັງມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຫຼາຍຢ່າງ.

ຕາມທ່ານ JD Vance ຮອງປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ແລ້ວອີຣານ ໄດ້ປະຕິເສດບັນດາເງື່ອນໄຂຂອງ ອາເມລິກາໃນນັ້ນມີຄວາມຮຽກຮ້ອງຫຼັກແມ່ນ ເຕເຮຣານ ຕ້ອງໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາບໍ່ພັທະນາອາວຸດນິເຄຼຍກໍ່ຄືບໍ່ເດີນຕາມບັນດາກຳລັງຄວາມສາມາດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນລຸອາວຸດນີ້ໂດຍໄວ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ແມ່ນເປົ້າໝາຍຫຼັກໆຂອງທ່ານ​ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃນວິວັດການເຈລະຈາ.

ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ, ບັນດາການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Islamabad ຂອງ ປາກິດສະຖານ ໃນວັນທີ 11 ເມສາ ພວມຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບບໍ່ມີທາງອອກເປັນຕົ້ນແມ່ນຍ້ອນຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຊ່ອງແຄບທະເລ Hormuz, ເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງຍຸດທະສາດ ກວມເອົາປະມານ 20% ປະລິມານນ້ຳມັນຂອງທົ່ວໂລກ.

ບັນດາການເຈລະຈາແກ່ຍາວເປັນເວລາຫຼາຍຊົ່ວໂມງ ແລະ ຄາດວ່າຈະໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນໝົດ​​ຄືນແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນບັນລຸບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງຈະແຈ້ງ. ທຳນຽບາວຢັ້ງຢືນວ່າ ຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການເຈລະຈາແບບເຊິ່ງໜ້າເຊິ່ງແມ່ນເຫດການຂັ້ນສູງ​​ທີ່ຫາຍາກລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ. ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍ ອີຣານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຂອງ ຝ່າຍໄດ້ຫັນໄປສູ່ການແລກປ່ຽນເອກະສານ ພາຍຫຼັງການພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າເປັນຄັ້ງທຳອິດ.

(ແຫ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບສັນຕະປະປາສຳນັກ ວາຕີກັງ Leo XIV

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໂອ້ລົມສົນທະນາກັບສັນຕະປະປາສຳນັກ ວາຕີກັງ Leo XIV

ໃນການຢ້ຽມຢາມ ສ.ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຕອນທ່ຽງວັນທີ 11 ເມສາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ) ຢູ່ ວາຕີກັງ, ທ່ານ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການໂອ້ສົມສົນທະນາກັບ ສັນຕະປະປາ Leo XIV.
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