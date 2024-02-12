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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວອວຍພອນປີໃໝ່ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຈິດໃຈເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ນັກວິສະວະກອນ ແລະ ພິເສດແມ່ນກຳມະກອນ 800 ຄົນທີ່ພວມເຮັດວຽກໃນຕະຫຼອດເວລາບຸນເຕັດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຈິດໃຈເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ນັກວິສະວະກອນ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 12 ກຸມພາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ອວຍພອນປີໃໝ່, ລະດົມກຳລັງໃຈບັນດາພະນັກງານ, ນັກວິສະວະກອນ, ກຳມະກອນຢູ່ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟເຂດຕົວເມືອງເລກ 3, ຕອນແຕ່ ໂຍນ - ສະຖານນີລົດໄຟ ຮ່າໂນ້ຍ.

ເມື່ອມາຢ້ຽມຢາມ, ກວດກາຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອວຍພອນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຈິດໃຈເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ, ນັກວິສະວະກອນ ແລະ ພິເສດແມ່ນກຳມະກອນ 800 ຄົນທີ່ພວມເຮັດວຽກໃນຕະຫຼອດເວລາບຸນເຕັດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນັ້ນໜັກວ່າ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ເພື່ອໂຄງການກາຍເປັນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ.

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍເພີ່ມຄວາມໄວ, ເຮັດທັງເວັນ ແລະ ຄືນເພື່ອທົດແທນຄືນການຊັກຊ້າໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານກໍ່ສະເໜີໃຫ້ບັນດາຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ເລືອກໃນໂຄງການນີ້, ນອກຈາກຕ້ອງຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ເຕັກນິກ, ຄວາມປອດໄພໃນການອອກແຮງງານແລ້ວ, ກໍ່ຕ້ອງຍົກສູງຄຸນນະພາບແຫຼ່ງຊັບພະນາກອນມະນຸດ, ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ.

ແລະ ກໍ່ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກໍ່ໄດ້ໄປກວດກາສະພາບການຜັນຂະຫຍາຍ, ກໍ່ສ້າງໂຄງການສະຖານີ T3, ທ່າອາກາດສະຍານສາກົນ ເຕີນເຊີນເຍີດ, ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕັ້້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ຕັ້້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ມີການຢ້ຽມຢາມບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມມືສຳຄັນ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ, ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ກັບເພື່ອນມິດທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ທັງຢູ່ ອາເມລິກາ ລາຕິນ ແລະ ອາຟຣີກາ.
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