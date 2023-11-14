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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນໂຄງການ “ວັນບຸນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023”

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ, ແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສົມທົບກັບຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄຂໂຄງການ “ວັນບຸນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023”, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ, ຈຸດເດັ່ນໃນການພົວພັນຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ລາວ”.

ເປີດສາກພິທີໄຂແມ່ນບາງລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນແທັງເລີມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ

ໃນຂອບເຂດພິທີໄຂ "ວັນບຸນໄມຕິຈິດມິດຕະພາບພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023", ກົມຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ) ກັບກົມສື່ສານມວນຊົນ (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື,  ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ສື່ສານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ ໂພສີ ແກ້ວມະນີວົງ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂ

ແລະ ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ໃຂຂອບເຂດໂຄງການ, ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ "ສາຍໃຈໜຽວແໜ້ນ, ຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດກາລະນານ".

ການສະແດງສິລະປະທີ່ລາຍການ

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງັຍ ຢ້ຽມຢາມ ງານຕະຫຼາດນັດ - ງານວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ທ່ານເລຂາສູນກາງພັກ, ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາສຶກສາສູນກາງພັກ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງັຍ ຢ້ຽມຢາມ ງານຕະຫຼາດນັດ - ງານວາງສະແດງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ທີ່ງານວາງສະແດງ, ທ່ານ ຫງວຽນຈ້ອງເຫງັຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນອີກເທື່ອໜຶ່ງກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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