ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆໃນໂຄງການ “ວັນບຸນໄມຕີຈິດມິດຕະພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023”
ເປີດສາກພິທີໄຂແມ່ນບາງລາຍການສະແດງສິລະປະທີ່ເຂັ້ມຂົ້ນໄປດ້ວຍສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ບັນດາບົດເພງ, ວາດຟ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ໃນຂອບເຂດພິທີໄຂ "ວັນບຸນໄມຕິຈິດມິດຕະພາບພາບພິເສດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ປີ 2023", ກົມຖະແຫຼງຂ່າວໃຫ້ຕ່າງປະເທດ (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ການສື່ສານ ຫວຽດນາມ) ກັບກົມສື່ສານມວນຊົນ (ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລາວ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມື, ເພື່ອແນໃສ່ຍູ້ແຮງວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ສື່ສານລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
ແລະ ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ໃຂຂອບເຂດໂຄງການ, ໄດ້ຈັດລາຍການພົບປະແລກປ່ຽນສະແດງສິລະປະ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ "ສາຍໃຈໜຽວແໜ້ນ, ຍືນຍົງຄົງຕົວຕະຫຼອດກາລະນານ".