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ຂ່າວສານ

ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງທ່ານປະທານສະແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມ IPU – 150

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ປາດຖະໜາວ່າ, 2 ຝ່າຍຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ 2022 – 2026 ຂອງ IPU
(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບທ່ານປະທານ IPU)

 ວັນທີ 06 ເມສາ, ໃນຂອບເຂດເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU – 150) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Tashkent, ຢູເບກິດສະຖານ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ມີບັນດາການພົບປະກັບການນຳຫຼາຍອົງການ, ຫຼາຍປະເທດ.

ທີ່ບັນດາການພົບປະກັບທ່ານປະທານ IPU ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ IPU, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ປາດຖະໜາວ່າ, 2 ຝ່າຍຕັ້ງໜ້າຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດການເຄື່ອນໄຫວໄລຍະ 2022 – 2026 ຂອງ IPU, ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ນະວັດຕະກຳ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງ IPU; ທ່ານສະເໜີໃຫ້ IPU ສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ວິຊາສະເພາະ ໃນການຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາຕ່ຳ ແລະ ສະພາສູງ ແບນຊິກ, ການນຳ 2 ຝ່າຍໄດ້ຕີລາຄາສູງການພົວພັນຮ່ວມມືລັດຖະສະພາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ແບນຊິກ ທີ່ພວມຜັນຂະຫຍາຍບັນລຸປະສິດທິຜົນໃນຫຼາຍລະດັບ; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ, 2 ຝ່າຍຕ້ອງສົມທົບກັນຜັນຂະຫະຍາຍຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ແລະ ລັດຖະສະພາ ແບນຊິກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ແລະ ອົງການນິຕິບັນຍັດຂອງ 2 ປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

(ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ພົບປະກັບທ່ານປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ອາເມລິກາ - ລາຕິງ, ປະທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ກຸຍບາ Rolando González)

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະຫະພັນລັດຖະສະພາ ອາເມລິກາ - ລາຕິງ, ປະທານກຳມາທິການການຕ່າງປະເທດ ກຸຍບາ Rolando González, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ຢືນຢັນວ່າ, ຈະສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງ ແລະ ນຳການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ໃຫ້ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ; ຕັ້ງໜ້າສົມທົບກັນກະກຽມໃຫ້ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະສະພາ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2025 ນີ້.

ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ຍູເບກິດສະຖານ, ວັນທີ 07 ເມສາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ແລະ ພັນລະຍາ, ພ້ອມກັບຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ມະຫາວິທະຍາໄລ Tashkent Oriental, ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ມີມາແຕ່ດົນນານຢູ່ ຍູເບກິດສະຖານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊົມເຊີຍຂໍ້ລິເລີມຂອງ ມາເລເຊຍ ຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກິດ ອາຊຽນ
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