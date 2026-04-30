ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ
ວັນທີ 28 ເມສາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ Bandar Seri Begawan, ບຣູໄນ ດາຣູຊາລາມ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ - ສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ຄັ້ງທີ 25 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ແລະ 27 ປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ. ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ໄດ້ມີການປະກອບຫຼາຍຂໍ້ສະເໜີ ເພື່ອກຳນົດທິດອະນາຄົດການພົວພັນລະຫວ່າງພາກພື້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ ຍາມໃດກໍ່ຖືເປັນສຳຄັນບົດບາດຂອງ ອີຢູ ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ 2 ພາກພື້ນມີຜົນປະໂຫຍດຍຸດທະສາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນຫຼາຍຢ່າງ. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍເພີ່ມທະວີການສົນທະນາຍຸດທະສາ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນເພື່ອປ້ອງກັນ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍລວມ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ ກໍ່ໄດ້ພົບປະ 2 ຝ່າຍກັບການນຳດ້ານການຕ່າງປະເທດປະເທດຈຳນວນໜຶ່ງ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ ທອງສະຫວັນ ພົມວິຫານ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລາວ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີຕໍ່ຄວາມມານະພະຍາຍາມກະກຽມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2027. ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນດາກົນໄກຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ແລະ ກະກຽມໃຫ້ແກ່ບັນດາກອງປະຊຸມຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ເຂດອະນຸພາກພື້ນໂດຍ ຫວຽດນາມ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນໃນປີ 2026.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ ສີຫາສັກ ພວງເກດແກ້ວ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໄທ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສ້າງສຳເລັດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໂຄງການກະທຳໄລຍະ 2026 – 2030 ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ - ໄທ ໃຫ້ແທດຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ.
ໃນບັນດາການພົບປະກັບທ່ານນາງ Kaja Kallas, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ, ພ້ອມກັບການນຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເຊັກໂກ, ໂອຕາລິດ, ເຢຍລະມັນ, ໂປໂລຍ, ສະໂລວາກີ, ລິດທົວເນຍ, ໄຊປຣັສ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ ສະເໜີໃຫ້ ອີຢູ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - ອີຢູ (EVIPA) ໂດຍໄວ; ຍົກເລີກບັດເຫຼືອງກ່ຽວກັບການຕ້ານການຫາປາແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ (IUU) ສຳລັບສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ອອກຈາກ “ບັນຊີລາຍຊື່ບັນດາປະເທດບໍ່ຮ່ວມມືດ້ານພາສີ” ໂດຍໄວ.