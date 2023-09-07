ຂ່າວສານ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 43 ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ວັນທີ 06 ກັນຍາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບການນຳຫຼາຍປະເທດ..
ທີ່ການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຫຼີສຽງ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເພີ່ມທະວີການພົບປະເປັນປະຈຳລະຫວ່າງການນຳຂັ້ນສູງ ແລະ ທຸກຂັ້ນ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ແທດຈິງ, ເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ຈີນ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການຢ່າງຄົບຊຸດ, ລະອຽດ ແລະ ບັນລຸປະສິດທິຜົນ, ແນໃສ່ຫານຫັນຄວາມຮັບຮູ້ລວມສຳຄັນຂອງການນຳສູງສຸດຂອງ 2 ພັກ, 2 ລັດໃນປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ທີ່ການພົບປະກັບພົບປະເຈລະຈາກັບ ກະສັດບຣູໄນ Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ປະເທດແລກປ່ຽນ, ກ້າວໄປເຖິງການລົງນາມໃນສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານດ້ານການຄ້າໝວດເຂົ້າສານໂດຍໄວ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄ້ຳປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ກໍ່ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືພັດທະນາຂະແໜງຜະລິດທັນຍາອາຫານ Halal ຂອງ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າ ບຣູໄນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມື, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນອາຍແກັສ ແລະ ເຄມີ… ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍ່ສະເໜີໃຫ້ສອງຝ່າຍ ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມື ດ້ານປ້ອງກັນຊາດ - ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການພົບປະແລກປ່ຽນໂດຍກົງ ລະຫວ່າງກຳລັງຂອງ 2 ປະເທດ.
ສ່ວນກະສັດບຣູໄນ Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah ໄດ້ເຫັນດີກັບບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ; ຢືນຢັນຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ນຳໃຊ້ບັນດາບັນດາພື້ນຖານພະລາທິການຢູ່ ບຣູໄນ ເພື່ອສົ່ງອອກສິນຄ້າ.
ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Kishida Fumio, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ສະເໜີໃຫ້ ຍີ່ປຸ່ນ ພ້ອມກັນສົມທົບກັບ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ໂຄງການໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາ (ODA) ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄວາມສາມາດໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການພັດທະນາໂຄງການທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ເໜືອ - ໃຕ້ ໂຄງການທາງລົດໄຟໃນເຂດຕົວເມືອງ; ສືບຕໍ່ສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ທີ່ອາໄສ, ຮ່ຳຮຽນ ແລະ ທຳມາຫາກິນຢູ່ ຍີ່ປຸ່ນ…
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທີ່ການພົບປະລະເຈລະຈາຫວ່າງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol, ການນຳສອງປະເທດໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນຈະມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການສຶກສາໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ການາດາ Justin Trudeau, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ຫວັງວ່າ ການາດາ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ສິນຄ້າຂອງ ຫວຽດນາມ ສົ່ງອອກໄປຍັງ ການາດາ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດໃໝ່, ໃນນັ້ນມີການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົບປະແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.