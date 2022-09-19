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ຂ່າວສານ

ການາດາຢືນຢັນການພົວພັນຮ່ວມມືທີ່ນັບມື້ນັບສະໜິດແໜ້ນກັບ ອາຊຽນ

ທ່ານນາງ Mary Ng, ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ການາດາ ຕໍ່ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ 2 ຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

ທ່ານນາງ Mary Ng, ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ການາດາ ຕໍ່ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ 2 ຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

   

ທ່ານນາງ Mary Ng. (ພາບ: Reuters)

 ທີ່ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງເສດຖະກກິດ ອາຊຽນ - ການາດາ ຄັ້ງທີ 11 ເຊິ່ງຫາກໍ່ສິ້ນສຸດລົງຢູ່ Siem Reap (ກຳປູເຈຍ), ທ່ານນາງ Mary Ng, ລັດຖະມົນຕີຜູ້ຮັບຜິດຊອບດ້ານການຄ້າສາກົນ, ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ການາດາ ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສະໜິດຕິດພັນທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ການາດາ - ອາຊຽນ ໃນຫຼາຍບັນຫາ, ຈາກການທູດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຕະຫຼອດຮອດຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການພັດທະນາ. ທ່ານນາງຢືນຢັນຄືນໃໝ່ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ການາດາ ຕໍ່ບົດບາດໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດລວມຂອງ 2 ຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຍົກອອກບັນດາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືໃນຂອງເຂດແງ່ຫວັງ ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອີຕາລີ - ຫວຽດນາມ: ຊຸກຍູ້ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ

ເວທີປາໄສເສດຖະກິດ ອີຕາລີ - ຫວຽດນາມ: ຊຸກຍູ້ການຄ້າ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຢືອງຫາຍຮືງ ຕີລາຄາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ແມ່ນໃຫຍ່ຫຼວງ. ເວທີປາໄສ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈັດຂຶ້ນຖືກຈຸດເວລາ.
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