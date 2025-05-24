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ຂ່າວສານ

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດໃນຂົງເຂດຮັກສາສັນຕິພາບສປຊ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ການນຳ ແລະ ພະນັກງານກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການເມືອງຢູ່ບໍລິເວນ ສ.ອາຟະລິກາກາງ; ສະພາບການຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ MINUSCA
(ທີ່ການເຮັດວຽກ)

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ຫວຽດນາມ (ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ), ຫ້ອງການປະຈຳການກະຊວງຕຳຫຼວດກ່ຽວກັບການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຕາງໜ້າກົມກອງຕຳຫຼວດຮັກສາສັນຕິພາບເລກ 1, ໄດ້ມີການເຮັດວຽກ, ແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາສະເພາະກັບບັນດານາຍທະຫານທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມຄະນະປະຕິບັດງານຮັກສາສັນຕິພາບຢູ່ ສ.ອາຟະລິກາກາງ. ການເຮັດວຽກແມ່ນເພື່ອແບ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງການປະຕິບັດງານ ເມື່ອກະຊວງຕຳຫຼວດພວມກະກຽມຜັນຂະຫຍາຍບັນດານາຍຕຳຫຼວດຊຸດທຳອິດມາຮັບໜ້າທີ່ຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ MINUSCA ຢູ່ບໍລິເວນນີ້.

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ການນຳ ແລະ ພະນັກງານກົມຮັກສາສັນຕິພາບ ໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການເມືອງຢູ່ບໍລິເວນ ສ.ອາຟະລິກາກາງ; ສະພາບການຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ MINUSCA; ບັນດາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ ເມື່ອຜັນຂະຫຍາຍຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ. ທ່ານຮ້ອຍເອກນາງ ເຈິ່ນມີ້ລິງ, ນາຍຕຳຫຼວດເຂົ້າຮ່ວມການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ, ແບ່ງປັນວ່າ:

“ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີເວລາດົນເພື່ອກະກຽມດ້ານຈິດໃຈ, ແລ້ວກຳແໜ້ນສະພາບການ, ອັບເດດສະພາບການເປັນປະຈຳຈາກບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານຢູ່ຄະນະປະຕິບັດງານ. ແລະໃນວິວັດການກະກຽມເພື່ອໄປຍັງຄະນະປະຕິບັດງານນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ໄດ້ພົບປະ ແລະ ເຮັດວຽກໂດຍກົງກັບບັນດານາຍທະຫານກອງທັບ, ສະນັ້ນ ກໍ່ມີການສັງເກດລວມ ແລະ ລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບການ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກະກຽມດ້ານຈິດໃຈຢ່າງລະອຽດລະອໍ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບໜ້າທີ່.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມປອດໂປ່ງໃຫ້ແກ່ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ, ຫວຽດນາມ ຢາກພັດທະນາແມ່ນຕ້ອງມີທຶນ; ແລະ ໜຶ່ງໃນບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງດ້ານການເງິນແມ່ນມາຈາກສູນການເງິນສາກົນ.
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