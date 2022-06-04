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ຂ່າວສານ

ການຮ່ວມມືປ້ອງກັນຕ້ານການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ

ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ກຳລັງຕຳຫຼວດສືບສວນອາດຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ, ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພົບເຫັນ, ຕໍ່ສູ້ກັບກ່ວາ 100 ກໍລະນີຄ້າຂາຍ.

ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ກຳລັງຕຳຫຼວດສືບສວນອາດຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ, ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພົບເຫັນ, ຕໍ່ສູ້ກັບກ່ວາ 100 ກໍລະນີຄ້າຂາຍ.

    

ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງຕຳຫຼວດສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 3 ມິຖຸນາ, ຢູ່ແຂວງ ເທື່ອທຽນ - ເຫ້ວ, ກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກະຊວງຕຳຫຼວດ ລາວ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດກອງປະຊຸມສອງຝ່າຍເພື່ອສະຫລຸບ 6 ເດືອນແຫ່ງການປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳລະຫວ່າງກະຊວງຕຳຫຼວດ 2 ປະເທດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດ.

        ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ພາຍຫຼັງ 6 ເດືອນແຫ່ງການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ, ກຳລັງຕຳຫຼວດສືບສວນອາດຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບ, ສົມທົບກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍ, ທ້ອງຖິ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພົບເຫັນ, ຕໍ່ສູ້ກັບກ່ວາ 100 ກໍລະນີຄ້າຂາຍ, ຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຜິດກົດໝາຍຈາກ ລາວ ເຂົ້າມາຈຳໜ່າຍຢູ່ ຫວຽດນາມ , ຈັບຕົວ 140 ເປົ້າໝາຍ, ຢຶດຢາເສບຕິດປະເພດຕ່າງໆດ້ວຍຈຳນວນຫຼາຍຢ່າງສຳເລັດຜົນ.

        ພົນຕີ ຫງວຽນຢູຍງອັກ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕຳຫຼວດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດ, ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສະພາບອາດຊະຍາກຳກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດໃນບັນດາເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈະມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍຢ່າງ:

        “ກຳລັງຕຳຫຼວດບັນດາກົມກອງທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດປະຕິບັດວຽກງານສົມທົບກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີເພື່ອກຳແໜ້ນສະພາບການກ່ຽວກັບໄພຢາເສບຕິດຂອງ 2 ປະເທດ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ເຂດຊາຍແດນ. ສ້າງຕັ້ງລະບົບໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢູ່ຕຳຫຼວດຂັ້ນຕ່າງໆຢ່າງທັນການ. ກະຊວງຕຳຫຼວດສອງປະເທດໄດ້ກຳນົດເອົາວຽກງານສົມທົບກັນປ້ອງກັນ, ຕ້ານຢາເສບຕິດໃນຈຸດສຸມເປັນການເຄື່ອນໄຫວແຫ່ງຊາດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

24 ຊົ່ວໂມງຜ່ານມາ, ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ຫຼຸດລົງ

ມີຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ 9.146 ຄົນ, ອັນໃດ້ໄດ້ຍົກຍອດຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ຂຶ້ນເຖິງ 9.486.806 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ.
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