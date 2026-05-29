ຂ່າວສານ
ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ບັນລຸໝາກຜົນແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ພຶດສະພາ, ຢູ່ສຳນັກງານກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Ito Naoki, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາມັນ ຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງທັງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນວ່າ ການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ 2 ຝ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາ ບັນລຸໄດ້ຜົນງານແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ. 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຮັກສາບັນດາກົນໄກຮ່ວມມື, ຄື: ການໂອ້ລົມສົນທະນາດ້ານນະໂຍບາຍປ້ອງກັນຊາດຂັ້ນຮອງລັດຖະມົນຕີ, ທາບທາມຄວາມເຫັນຂັ້ນນາຍທະຫານເປັນເສນາທິການໃຫ້ 3 ເຫຼົ່າທັບ ກອງທັບເຮືອ, ທະຫານບົກ ແລະ ກອງທັບອາກາດ; ການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບການບຳລຸງສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ…
ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຈື່ອງທັງ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ito Naoki, ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ຊີ້ນຳ, ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ຍີ່ປຸ່ນ ສຸມໃສ່ບັນດາຂົງເຂດ, ຄື: ການຮ່ວມມືດ້ານເສນາຮັກ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງໄຊເບີ, ການຮັກສາສັນຕິພາບສະຫະປະຊາຊາດ, ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງຈາກສົງຄາມ, ສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນແລະກັນຢູ່ບັນດາກົນໄກ, ເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມປ້ອງກັນຊາດບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ເປີດກວ້າງ (ADMM+).
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Ito Naoki, ປາດຖະໜາວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, 2 ຝ່າຍຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຜັນຂະຫຍາຍບັນດາເນື້ອໃນຮ່ວມມືທີ່ໄດ້ເປັນເອກະພາບແລ້ວ, ພິເສດແມ່ນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ເພື່ອສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຢູ່ ອາຊີ ແລະ ໃນໂລກ.