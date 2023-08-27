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ຂ່າວສານ

ການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທໍາກອນລຳພື້ນເມືອງ ເອເດ ແລະ ຢາຣາຍ ໃນຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ

ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພື້ນຖານດ້ານທິດສະດີ, ສະພາບຕົວຈິງຂອງການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳກອນລຳພື້ນເມືອງ ເອເດ ແລະ ຢາຣາຍ.
(ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ບວນມາທວດ, ອົງການວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ຫວຽດນາມ (VOV) ປະຈຳເຂດ ໄຕງວຽນ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳກອນລຳພື້ນເມືອງ ເອເດ ແລະ ຢາຣາຍ ບົນຄື້ນວິທະຍຸກະຈາຍສຽງພະແນກພາສາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ VOV ໄຕງວຽນ.

ທີ່ກອງປະຊຸມສຳມະນາ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບພື້ນຖານດ້ານທິດສະດີ, ສະພາບຕົວຈິງຂອງການອະນຸລັກຮັກສາວັດທະນະທຳກອນລຳພື້ນເມືອງ ເອເດ ແລະ ຢາຣາຍ, ບົດບາດຂອງການຄຸ້ມຄອງແຫ່ງລັດໃນການອະນຸລັກຮັກສາກອນລຳພື້ນເມືອງ ໄຕງວຽນ. ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ກອນລຳພື້ນເມືອງໄຕງວຽນ ເວົ້າລວມ, ກອນລຳພື້ນເມືອງ ເອເດ ແລະ ຢາຣາຍ ເວົ້າສະເພາະ, ໄດ້ຮັບຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ອະນຸລັກຮັກສາດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ເຊັ່ນ: ໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ, ອິນເຕີເນັດ, ການສອນໃນໂຮງຮຽນ,

ກອນລຳພື້ນເມືອງ ເອເດ ແລະ ຢາຣາຍ ແມ່ນຮູບແບບຂອງນິທານພື້ນເມືອງປາກຕໍ່ປາກ, ສະແດງເຖິງຮີດຄອງປະເພນີ, ການເຊື່ອຖື, ປະຫວັດສາດຂອງບັນດາຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍຢູ່ເຂດ ໄຕງວຽນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ

ສ້າງພື້ນຖານການທູດ ຫວຽດນາມ ນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ

ໃນສະພາບການໃໝ່, ໜ້າທີ່ສ້າງພື້ນຖານການທູດນຳໜ້າ, ຮອບດ້ານ, ທັນສະໄໝ, ຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ໃນພາລະກິດສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ ຍິ່ງຮີບດ່ວນກວ່າເວລາໃດໝົດ.
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