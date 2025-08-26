ຂ່າວສານ
ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຕະຫຼອດຂອງ ຫວຽດນາມ
“ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຕະຫຼອດຂອງ ຫວຽດນາມ”. ທ່ານ ເລແທັ່ງລອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືດັ່ງກ່າວທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Saia Ma’u Piukala, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ ເລແທັ່ງລອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດເປັນສຳຄັນ, ຖືການຕ້ານແມ່ນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະອັນໜັກໜ່ວງໃນການປິ່ນປົວ, ພ້ອມທັງຮັກສາຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກຮາກຖານລົງຮອດຂັ້ນຕາແສງ, ເຖິງວ່າພວມປະຕິບັດການສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳຂອງ WHO ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອເປົ້າໝາຍຍົກສູງສຸຂະພາບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ.
ສ່ວນທ່ານ Saia Ma’u Piukala, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ ກໍຊົມເຊີຍ ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໂຮງໝໍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນໄລຍະ 2030 – 2035. ທ່ານກໍເນັ້ນໜັກວ່າ WHO ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໂລກພະຍາດ.