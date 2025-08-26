Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຕະຫຼອດຂອງ ຫວຽດນາມ

ຫວຽດນາມ ຖືວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດເປັນສຳຄັນ, ຖືການຕ້ານແມ່ນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະອັນໜັກໜ່ວງໃນການປິ່ນປົວ, ພ້ອມທັງຮັກສາຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກຮາກຖານລົງຮອດຂັ້ນຕາແສງ, ເຖິງວ່າພວມປະຕິບັດການສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳຂອງ WHO ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອເປົ້າໝາຍຍົກສູງສຸຂະພາບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ.
ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Saia Ma’u Piukala, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ

“ການສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ຕະຫຼອດຂອງ ຫວຽດນາມ”. ທ່ານ ເລແທັ່ງລອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືດັ່ງກ່າວທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Saia Ma’u Piukala, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ ເລແທັ່ງລອງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເນັ້ນໜັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ຖືວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດເປັນສຳຄັນ, ຖືການຕ້ານແມ່ນຫຼັກແຫຼ່ງແກ່ນສານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນພາລະອັນໜັກໜ່ວງໃນການປິ່ນປົວ, ພ້ອມທັງຮັກສາຕາໜ່າງສາທາລະນະສຸກຮາກຖານລົງຮອດຂັ້ນຕາແສງ, ເຖິງວ່າພວມປະຕິບັດການສັບຊ້ອນ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ; ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາກິດຈະກຳຂອງ WHO ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເພື່ອເປົ້າໝາຍຍົກສູງສຸຂະພາບ, ຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ແລະ ປະຊາຄົມສາກົນ.

ສ່ວນທ່ານ Saia Ma’u Piukala, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ ຕາເວັນຕົກ ກໍຊົມເຊີຍ ບັນດາຜົນງານພົ້ນເດັ່ນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ, ພ້ອມທັງຕີລາຄາສູງວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງການນຳ ຫວຽດນາມ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສາທາລະນະສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງການຍົກເວັ້ນຄ່າທຳນຽມໂຮງໝໍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໝົດທຸກຄົນໃນໄລຍະ 2030 – 2035. ທ່ານກໍເນັ້ນໜັກວ່າ WHO ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ່ວມເດີນທາງ, ໜູນຊ່ວຍ ຫວຽດນາມ ໃນການໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານນະໂຍບາຍ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ການຄວບຄຸມໂລກພະຍາດ. 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ເລັດ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ເຮືອນ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ຄາວ, ເຮືອນ​ຮົ່ວ​ເພ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ: ຜົນ​ງານ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ​ໃນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຫວຽດ​ນາມ ສຳ​ເລັດ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ເຮືອນ​ຢູ່​ຊົ່ວ​ຄາວ, ເຮືອນ​ຮົ່ວ​ເພ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ: ຜົນ​ງານ​ມະ​ຫັດ​ສະ​ຈັນ​ໃນ​ການ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ອຶດ​ຫິວ, ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ສິງຫາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງ ຜັນຂະຫຍາຍການລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ (ຄະນະຊີ້ນຳ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ທັງປະເທດລົບລ້າງເຮືອນຢູ່ຊົ່ວຄາວ, ເຮືອນຮົ່ວເພ”. ນີ້ແມ່ນບັ້ນເຄື່ອນໄຫວສັງຄົມທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຂະໜານນາມວ່າ “ກິດຈະກຳລະດັບຊາດພິເສດ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top