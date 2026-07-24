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ຂ່າວສານ

ການສົ່ງອອກເຄື່ອງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ຫວຽດນາມ ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍ 48 ຕື້ USD

ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2026, ວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງທົ່ວຂະແໜງຕ່ຳແຜ່ນຕັດຫຍິບບັນລຸກວ່າ 22 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 1,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2025.
  ພາບປະກອບ: VNA  

​ເຄື່ອງ​ຕ່ຳ​ແ​ຜ່ນ​ຕັດ​ຫ​ຍິບ ຫວຽດ​ນາມ ພວມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮັກ​ສາ​ໃບ​ສັ່ງ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ, ຍົກ​ສ​ູງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ຄວບ​ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ແຫຼ່ງວັດ​ຖຸ​ດິບ ແລະ ຫັນ​ຕະ​ຫຼາດ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮ​ູບ​ຫຼາຍ​ແບບ ເພື່ອ​ມຸ່ງ​ໄປ​ເຖິງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ 48 ຕື້ USD ໃນ​ປີ 2026.

ໃນ 6 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2026, ວົງເງິນ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ທົ່​ວ​ຂະ​ແໜງຕ່ຳ​ແ​ຜ່ນ​ຕັດ​ຫ​ຍິບບັນ​ລຸກວ່າ 22 ຕື້ USD, ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 1,7% ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ໄລ​ຍະ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ປີ 2025. ໃນ​ນັ້ນ, ຈຸດ​ເດັ່ນ​ຂອງ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ແມ່ນນອນ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ໝວດ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ ແລະ ເຄິ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ຮູບ, ຄື: ສົ່ງ​ອອກ​​ແຜ່ນ​ແຜ, ເສັ້ນ​ຝ້າຍ, ວັດ​ຖຸ​​ຕັດ​ຫ​ຍິບສຳ​ຮອງ.

ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສົ່ງ​ອອກ 48 ຕື້ USD, ສະ​ມາ​ຄົມ​ເຄື່ອງຕ່ຳ​ແ​ຜ່ນ​ຕັດ​ຫ​ຍິບ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ໝວດ​ມາດ​ຕະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ສຸມ, ລວມ​ມີ: ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຮູບ​ແບ​ບ​ຊື້​ເຄື່ອງ​ໃໝ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ຍີ່​ຫໍ້​ທົ່ວ​ໂລກ; ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ປູກ​ວັດ​ຖຸ​ດິບ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ; ຫັນ​ຕະ​ຫຼາດ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ແບບ; ຍູ້​ແຮງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລຊີ, ​ການ​ຫັນ​ເປັນອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຟີລິບປິນ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2026 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຫວຽດນາມ ສົມທົບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຟີລິບປິນ ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງບົດບາດປະທານ ອາຊຽນ 2026 ໃຫ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ເລຮວ່າຍຈຸງ ຕີລາຄາສູງບົດບາດເປັນປະທານ, ບໍລິຫານຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງ ຟີລິບປິນ ໃນຖານະຕຳແໜ່ງປະທານ ອາຊຽນ 2026
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