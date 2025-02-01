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ຂ່າວສານ

ການສົ່ງອອກສິນໃນນ້ຳອາດສາມາດບັນລຸລະດັບ 11 ຕື້ USD

ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ບັນລຸການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງໃນປີ 2025, ດ້ວຍຄວາມອາດສາມາດບັນລຸລະດັບ 11 ຕື້ USD, ສ້າງຂີດໝາຍຟື້ນຟູສຳຄັນພາຍຫຼັງປີ 2024.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ຕາມກົມສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ປີ 2025, ຫວຽດນາມ ຈະສຸມໃສ່ການຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນການຜະລິດສິນໃນນ້ຳ. ການປັບປຸງໃນການປຸງແຕ່ງເລິກເພື່ອແກ່ຍາວລະບົບມູນຄ່າ, ຈຳກັດການນຳໃຊ້ຜົນຜະລິດ ຈະແມ່ນຍຸດທະສາດຈຸດສຸມເພື່ອເພີ່ມມູນຄ່າຂອງຜະລິດຕະພັນສິນໃນນ້ຳ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳຈະສືບຕໍ່ຍູ້ແຮງການຫັນການລ້ຽງປູກສິນໃນນ້ຳເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ.

ຂະແໜງສິນໃນນ້ຳ ຫວຽດນາມ ກຳນົດການພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນສິນໃນນ້ຳມີມູນຄ່າເພີ່ມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນທ່າອ່ຽງເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນຍຸດທະສາດສຳຄັນເພື່ອຂະແໜງສາມາດເປີດກວ້າງ ແລະ ຮັກສາທີ່ຕັ້ງຢູ່ບັນດາຕະຫຼາດອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ສປຊ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກນັບມື້ນັບປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຄົມສາກົນ

ທ່ານ António Guterres ຢືນຢັນວ່າ, ສະຫະປະຊາຊາດ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ແມ່ນສະມາຊິກມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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