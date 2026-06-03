ຂ່າວສານ ການສົ່ງອອກຜ່ານ Amazon, ກາລະໂອກາດນຳເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ຫວຽດນາມ ອອກສູ່ໂລກ 03/06/2026 ກອງປະຊຸມການສົ່ງອອກຜ່ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກ 2026 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະບິນຂຶ້ນ - ການເຕີບໂຕທົ່ວໂລກ” ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 02 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ. ທີ່ເຫດການ (ພາບ: TTXVN) ຕາມ Amazon Global Selling ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ່ວຍຈັດກອງປະຊຸມແລ້ວ, ການສົ່ງອອກຜ່ານການຄ້າເອເລັກໂຕນິກພວມກາຍເປັນກຳລັງໜູນເຕີບໂຕໃໝ່ຂອງເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານ Larry Hu, ຫົວໜ້າຝ່າຍບໍລິຫານ Amazon Global Selling ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ຖືວ່າ ການເຕີບໂຕໃນການສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ອີງໃສ່ຂອບເຂດການຜະລິດເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໃນຄວາມສາມາດສ້າງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ ແລະ ສ້າງຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. ນັບມື້ນັບມີວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ ພວມຫັນປ່ຽນຈາກບົດບາດຜະລິດແບບດັ້ງເດີມ ໄປສູ່ນະວັດຕະກຳ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໃນທົ່ວໂລກໂດຍກົງ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)