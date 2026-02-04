Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ການສຳຫຼວດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ປີ 2026: ສູ້​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ກ່ອນ​ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ

ໃນການປະຊຸມກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ກວດຄືນ, ດັດປັບແຜນການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດປີ 2026 ໄດ້ດຳເນີນໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 2 ກຸມພາ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ຍູ້ໄວຄວາມຄືບໜ້າ, ສູ້ຊົນປະຕິບັດສຳເລັດກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ, ໝາຍຄວາມວ່າໄວກວ່າແຜນການໃນເບື້ອງຕົ້ນ 7 ເດືອນ .
ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ (ພາບ: nhandan.vn)

ການສຳຫຼວດເສດຖະກິດທົ່ວປະເທດປີ 2026 ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນເປັນພິເສດເມື່ອໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍໃນປີທຳອິດແຫ່ງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໄລຍະ 2026 – 2030 ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງສະພາບລວມ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ອັດເດດສະພາບຕົວຈິງຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຮັບໃຊ້ວຽກງານຕີລາຄາ, ວາງແຜນກຳນົດ ແລະ ບໍລິຫານນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບການປະຊຸມ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນຖັງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ຕາມແຜນການດັດປັບ, ໄລຍະທີ 1 ຈະສຳເລັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 10 ມີນາ; ໄລຍະທີ 2 ສຳເລັດໃນວັນທີ 30 ເມສາ; ໝາກຜົນເບື້ອງຕົ້ນຈະໄດ້ຮັບການປະກາດກ່ອນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ.

ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງແບບວິທີ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດໃນທັນທີພື່ອລາຍງານຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ. ສຸມໃສ່ການກວດຄືນ, ປັບປຸງບັນດາເອກະສານ ແລະ ຊອັບແວການສຳຫຼວດໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອແນະນຳໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຄະນະ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຢ່າງທັນການ, ຮັບປະກັນປະຕິບັດສຳເລັດວຽກງານເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍໄວ ແລະ ພວກເຮົາຈະໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ປັນຍາປະດິດເຂົ້າໃນການກຳນົດລະຫັດຂະແໜງ ແລະຕິດຕາມເວລາປະຕິບັດຕົວຈິງຢ່າງສຸດຂີດ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ລາວ ອວຍ​ພອນ​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 96 ປີ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 02 – 03 ກຸມພາ, ມີຫຼາຍຄະນະພັກ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ສຳນັກງານອົງການຂອງລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປຍັງສະຖານທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ລາວ ອວຍພອນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 96 ປີ (03/02/1930 – 03/02/2026) ແລະ ບຸນປີໃໝ່ປະຈຳຊາດປີມະເມຍ 2026.
ອ່ານເພີ່ມ

