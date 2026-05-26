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ຂ່າວສານ

ການຢ້ຽມຢາມ ໄທ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພົວພັນ 2 ປະເທດ

ສຳລັບ ໄທ, ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງແນວແນ່ວ່າ ເຫດການນີ້ຈະສ້າງກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການພົວພັນຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ
  (ນັກຮຽນຮູ້ ໄທ ກະວີ ຈົງກິດຕະວອນ)  

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ໄທ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງນີ້​ຂອງ​ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ (ແຕ່​ວັນ​ທີ 27 – 29 ພຶດ​ສະ​ພາ) ຈະ​ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ​່​ຫຼວງ​ເພື່ອ​ໃຫ້ 2 ປະ​ເທດ​ຊຸກ​ຍູ້​ຂອບ​ເຂດ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ, ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ 2 ຝ່າຍ​ໃຫ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ, ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ເຂົ້າ​ໃນ​​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ລວມ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ. ນີ້​ແມ່ນ​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ຮູ້​ ໄທ ກະ​ວີ ຈົງ​ກິດ​ຕະ​ວອນ, ໃນ​ການ​ຕອບ​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ VOV ປະ​ຈຳ ໄທ. ທ່ານ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ:

“ການ​ໄປ​ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຄັ້ງ​ນີ້​ມີ​ຄວາມ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ພິ​ເສດ ຍ້ອນ​ທ່ານ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ໄທ ໃນ 2 ຖາ​ນະ​ຕຳ​ແໜ່ງ: ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ພັ​ກກອມ​ມູ​ນິດ ຫວຽດ​ນາມ ແລະ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ. ສຳ​ລັບ ໄທ, ນີ້​ແມ່ນສິ່ງ​ທີ່ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຢ່າງ​ແນວ​ແນ່​ວ່າ ເຫດ​ການນີ້​ຈະ​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ພົວ​ພັນ​ຢ່າງ​ກະ​ໂດດ​ຂັ້ນ, ຍ້ອນ 3 ສາຍ​ເຫດ, ຄື: ທີ 1, ປະ​ຈຸ​ບັນ ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ໄທ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄ​ູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບ​ດ້ານ. ທີ 2, ຫວຽດ​ນາມ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ທີ່​ຕັ້ງ​ໃໝ່ ແລະ ພ້ອມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ແບ່ງ​ປັນ​ບົດ​ຮຽນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ຕົນ. ທີ 3, ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່, ປະ​ທານ​ປະ​ເທ​ດ ໂຕ​ເລິມ ມີ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ສຳ​ລັບ​ພາກ​ພື້ນ, ພິ​ເສດ​ແມ່ນ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຢາກ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັບ ໄທ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ ອາ​ຊຽນ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ນຳອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວກັບເມືອປະເທດ

ພິທີໄຫວ້ອາໄລ, ນຳອັດຖິທະຫານອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຫວຽດນາມ ທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດຢູ່ ລາວກັບເມືອປະເທດ

ພັກ​, ລັດ, ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຈະ​ລຶກ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ທະ​ຫານ​ອາ​ສາ​ສະ​ໝັກ ແລະ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ຫວຽດ​ນາມ ທີ່ໄດ້​ເສຍ​ສະຫຼະ​ເລືອດ​ເນື້ອ​ຂອງ​ຕົນ, ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ຮ່ຽງ​ບ່າ​ຮ່ຽງ​ໄຫຼ່​ກັບ ທະ​ຫານ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໃນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ແຫ່ງ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ປົດ​ປ່ອຍ​ຊາດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


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