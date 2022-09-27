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ຂ່າວສານ

ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸນບາ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ

ທີ່ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero, ການນຳ 2 ປະເທດຈະເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດເພື່ອຍົກສູງກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ
  ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ເລແທັງຕຸງ (ພາບ: TTXVN)  

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ ເລແທັງຕຸງ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸນບາ ເພື່ອແນໃສ່ເພີ່ມພູນຄຸນສ້າງນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ໃນການຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວສຳນັກຂ່າວສານ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ກຸຍບາ, ກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸນບາ Manuel Marrero, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ກັນຍາ ຫາວັນທີ 02 ຕຸລາ. ຕາມທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລແທັງຕຸງ ແລ້ວ, ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບເວລາ 50 ປີຜ່ານມາ ມີທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຸຍບາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ຍ້ອນ ກຸຍບາ ຫາກໍ່ຟື້ນຟູຕ່ຳແໜ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີພາຍຫຼັງການປັບປຸງລັດຖະທຳມະນູນປີ 2019.

        ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເລແທັງຕຸງ ຖືວ່າ, ທີ່ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Manuel Marrero, ການນຳ 2 ປະເທດຈະເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດເພື່ອຍົກສູງກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງຄະນະກຳມະການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ວິສາຫະກິດຂອງ 2 ປະເທດຮ່ວມມືລົງທຶນໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງ 2 ຝ່າຍມີທ່າແຮງ ແລະ ສາມາດເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ກັນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງທັນຍາຫານ - ສະບຽງອາຫານ, ພະລັງງານຜະລິດຄືນໃໝ່ ລວມທັງ ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ ແລະ ໄຟຟ້າແຮງລົມ, ທ່ອງທ່ຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີປຸ່ນ Abe Shinzo

ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ກັນຍາ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມພິທີສົບອະດີດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Abe Shinzo ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕກຽວ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ
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