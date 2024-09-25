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ຂ່າວສານ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ: ເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ - ກຸຍບາ

ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ກຸຍບາ ໂດຍໄວ ນັບແຕ່ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ.
ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ CubaDebate (ພາບ: ໜ້າເວັບ CubaDebate)
ສື່ມວນຊົນ ກຸຍບາ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ກຸຍບາ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ (ແຕ່ວັນທີ 25 – 27 ກັນຍາ) ຈະສ້າງກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ນ້ຳໃຈຖານອ້າຍນ້ອງລະຫວ່າງ 2 ຊາດ. ໃນບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ CubaDebate, ທ່ານສາດສະດາຈານ Ruvislei González Sáez, ຮອງປະທານສະມາຄົມມິດຕະພາບ ກຸຍບາ - ຫວຽດນາມ, ແບ່ງປັນວ່າ, ເລື່ອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ຢ້ຽມຢາມ ກຸຍບາ ໂດຍໄວ ນັບແຕ່ເມື່ອຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງນັ້ນ ແມ່ນສິ່ງພິສູດໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບແບບພິເສດລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ. ນັກຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍສາກົນທ່ານນີ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ, ກຸຍບາ ຍາມໃດກໍ່ມີທີ່ຕັ້ງພິເສດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການທູດຂອງ ຫວຽດນາມ, ໂດຍບໍ່ຄິດໄລເຖິງດ້ານພູມຊາດ. ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ໂຕເລິມ ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມກຳລັງໃຈຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບ ກຸຍບາ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືສາຍພົວພັນກັບ ກຸຍບາ ເປັນສຳຄັນພິເສດ. ຜູ້ຂຽນທ່ານນີ້ເຊື່ອໝັ້ນວ່າ, ແນ່ນອນວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຈະປະກອບສ່ວນປັບປຸງການພົວພັນຍາວນານໃນທຸກຂົງເຂດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ລາວ, ຫວຽດ​ນາມ ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຍຸ​ດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຄວາມ​ໄວ້​ເນື້ອ​ເຊື່ອ​ໃຈ​ເຊິ່ງ​ກັນ ແລະ ກັນ

ວັນທີ 24 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມເຮັດວຽກກັບທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ລາວ, ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ແລະ ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ຮ່ວມມືສາກົນ ກຳປູເຈຍ Sok Chenda Sophea, ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດທີ 79 ສະມັດຊາໃຫຍ່ ສປຊ ຢູ່ ນິວຢອກ, ອາເມລິກາ.
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