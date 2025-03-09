ຂ່າວສານ
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໄປ ອິນໂດເນເຊຍ: ຢືນຢັນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື 70 ປີຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ
ວັນທີ 09 ມີນາ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ ຈະເລີ່ມດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມ ອິນໂດເນເຊຍ ທາງລັດຖະກິດ, ຢ້ຽມຢາມຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສ.ສິງກະໂປ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 09 – 13 ມີນາ). ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ຕ້າວັນທົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້, ຄາດວ່າ ການນຳ 2 ທ່ານຈະແລກປ່ຽນ, ພົບປະເຈລະຈາກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ. ນີ້ກໍ່ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດເປັນເອກະພາບບັນດາມາດຕະການ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍນຳວົງເງິນການຄ້ານຳເຂົ້າຂຶ້ນເປັນ 18 ຕື້ USD ໃນປີ 2028:
“ວົງເງິນການຄ້າ 2 ສົ້ນຂອງ 2 ປະເທດໄດ້ລືນກາຍລະດັບ 16 ຕື້ USD ໃນປີ 2024. 2 ປະເທດຍັງມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງເພື່ອຂຸດຄົ້ນ. ກ່ຽວກັບດ້ານຕະຫຼາດ ອິນໂດເນເຊຍ ມີປະຊາກອນ 270 ລ້ານຄົນ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີປະຊາກອນກວ່າ 100 ລ້ານຄົນ, ນີ້ແມ່ນຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອໃຫ້ 2 ປະເທດສືບຕໍ່ສາມາດເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານການຄ້າໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ”.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ເມື່ອຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ Arrmanatha Christiawan Nasir, ຖືວ່າ ໃນສະພາບປະຈຸບັນ, ຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ການພົບປະແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ຫຼື ການທ່ອງທ່ຽວກໍ່ມີຄວາມສຳຄັນຍິ່ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ວັນທີ 07 ມີນາ, ສື່ມວນ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເອົາລົງຫຼາຍຂ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ແລະ ພັນລະຍາ. ບັນດາບົດຂຽນເນັ້ນໜັກວ່າ, ການຢ້ຽມຢາມນີ້ຈະປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເປີດໂອກາດຮ່ວມມືໃໝ່ໃນຫຼາຍຂົງເຂດ.