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ຂ່າວສານ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕໍ່ເພີ່ມກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ສ່ອງແສງເນື້ອແທ້ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ.
  ​ທ່ານ Marco Della Seta, ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອີ​ຕາ​ລີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ (ພາບ: ສະ​ຖານ​ທູດ​ ອີ​ຕາ​ລີ ປະ​ຈຳ ຫວຽດ​ນາມ)  

ການຢ້ຽມຢາມຂອງ​ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ຕໍ່ເພີ່ມກຳລັງໜູນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ອີຕາລີ”. ນີ້ແມ່ນຄຳຢືນຢັນຂອງທ່ານ Marco Della Seta, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອີຕາລີ ປະຈຳ ຫວຽດນາມກ່ອນການຢ້ຽມຢາມ ອີຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານ​ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມເຊິ່ງດຳເນີນໄປໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11  15 ເມສາ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Marco Della Seta ຢືນຢັນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງ​ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ໄດ້ສ່ອງແສງເນື້ອແທ້ມຸ່ງໄປເຖິງອະນາຄົດໃນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອີຕາລີ. ພ້ອມກັບບັນດາການພົບປະຂັ້ນສູງດ້ານລະບອລະບຽບກາຢູ່ ໂຣມລວມມີການພົບປະກັບ ທ່ານ Sergio Mattarella, ປະທານາທິບໍດີ ອີຕາລີຄາດວ່າ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ ກໍ່ຈະຢ້ຽມຢາມລະບົບຊີວະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ນະວັດຕະກຳຂອງ ອີຕາລີຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງບັນດາລະບອບລະບຽບການ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງການ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ ຢ່າງຈົບງາມ

ໃນ 2 ມື້ເຮັດວຽກ, ທ່ານ ເຈິ່ນເກິມຕູ, ຜູ້ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີ 20 ລາຍການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ລາວ ແລະ ກຳປູເຈຍ.
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