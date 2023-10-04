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ຂ່າວສານ

ການມອບລາງວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ 2023 ສຸມໃສ່ບັນດາຖານຂໍ້ມູນ

ສະພາຮອບສຸດທ້າຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ຕີລາຄາບັນດາເຕັກໂນໂລຊີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ບັນດາພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ກໍ່ຄືບັນດາວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດວຽກງານສ້າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຕາມມາດຖານຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ.
ພາບປະກອບ

ພິທີມອບລາງວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ - Vietnam Digital Awards 2023 (VDA 2023) ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ “ເປີດຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຖານຂໍ້ມູນດີຈີຕອນ”, ພາຍຫຼັງປຸກລະດົມເປັນເວລາ 6 ເດືອນ, ການມອບລາງວັນຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຫວຽດນາມ 2023 ໄດ້ຮັບຜະລິດຕະພັນເຂົ້າຮ່ວມການເສັງເກືອບ 350 ຜະລິດຕະພັນ. ຄະນະຈັດຕັ້ງເລືອກ 38 ຜະລິດຕະພັນທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດເພື່ອເຊີດຊູທີ່ພິທີມອບລາງວັນ VDA 2023.  

ທ່ານ ປອ ຫງວຽນກວັນ, ອະດິດລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ປະທານສະພາຮອບສຸດທ້າຍຂອງລາງວັນ VDA 2023 ແບ່ງປັນວ່າ: ສະພາຮອບສຸດທ້າຍ ໄດ້ສຸມໃສ່ຕີລາຄາບັນດາເຕັກໂນໂລຊີກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ບັນດາພື້ນຖານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນ, ກໍ່ຄືບັນດາວິສາຫະກິດ, ທ້ອງຖິ່ນ ປະຕິບັດວຽກງານສ້າງພື້ນຖານຂໍ້ມູນຕາມມາດຖານຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ

ຫວຽດນາມ ປາດຖະໜາຢາກ ພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດກັບ ເຢຍລະມັນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ

ອຳນາດການປົກຄອງ ແລະ ປະຊາຄົມວິສາຫະກິດລັດ Lower Saxony ປາດຖະໜາຢາກສ້າງຕັ້ງການພົວພັນແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ ແລະ ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ.
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